新加坡羽队出战巴黎奥运 有父母在现场为后盾

这是骆建佑和杨佳敏第二次参加奥运会，他们将以种子球员的身份亮相巴黎，而许永凯／陈薇涵则是第一次参加奥运会，这四名球员对巴黎奥运都有一样的期待，不一样的担忧。

继三年前的东京奥运会之后，骆建佑（男单）和杨佳敏（女单）今年将再次代表新加坡羽毛球出战巴黎奥运会，与上届不同的是，这次不只有许永凯／陈薇涵（混双）作伴，父母也都会飞往巴黎为他们加油打气。

东京奥运会在冠病疫情的笼罩下，只能闭门作赛，但这次他们将在8000名观众前打球。

巴黎奥运会羽毛球场馆和今年的法国公开赛场馆一样，骆建佑和许永凯／陈薇涵3月时都已试过场地。这个名为拉夏贝尔门体育馆（Porte de La Chapelle Arena）的场地能容纳8000人，可以举办体育赛事和演唱会，是法国政府为了奥运会和残奥会新建的市中心场馆，今年2月才竣工。

值得一提的是，这个场馆将举办数个项目，分别为奥运会羽毛球和体操，以及残奥会羽毛球和举重。

对于能在奥运开始前就在这个场馆测试场地，陈薇涵说：“这是一个很棒很大的场馆，我们上次在这里打时是慢球场馆，但情况每次都会不一样。”

这是骆建佑第二次参加奥运会。（档案照片）

骆建佑则说：“我不是很记得这个场馆是怎样的场地了，但我很高兴能在奥运开始前先有个场地测试的经验。”

杨佳敏在欧洲巡回赛期间养伤，因此没有参加法国公开赛，不过她听说这是个风向很大的场馆，会做好准备。

前往巴黎前，骆建佑（右二）邀请和他关系要好的泰国选手昆拉武特（左起）、香港的李卓耀和马来西亚的李梓嘉前来新加坡一起训练。（取自骆建佑社媒）

参加奥运前，骆建佑邀请了他的好友李梓嘉（马来西亚）、昆拉武特（泰国）和李卓耀（香港）到新加坡和他一起训练一周。他已和许永凯／陈薇涵以及杨佳敏飞抵欧洲，先在丹麦和他们的国家队一起训练，才去法国。

一样的期待

骆建佑、杨佳敏和许永凯／陈薇涵都非常期待这趟奥运之旅。骆建佑表示，每届奥运会都是独一无二的，但他希望能够参与一个没有任何限制的奥运会。三年前的东京奥运，由于还在抗疫阶段，因此有许多限制，这让首次参加奥运的运动员难免觉得少了些体验。

杨佳敏希望在本届奥运会有所突破。（档案照片）

杨佳敏也有一样的想法，她说：“我想要在奥运会有所突破，我很期待能在观众面前打球，感受这里的紧张气氛，和我的队友还有对手一起创造美好回忆。”

骆建佑和杨佳敏上届奥运均止步小组赛，如今他们都将以种子球员身份亮相，同组没有强敌，有望晋级下一轮。

首次参加奥运的许永凯则坦言，不知道要期待什么，他笑说：“这是我们的第一届奥运会，我们真的不知道该期待什么，只感到非常兴奋。很期待能在这里遇到全世界的运动员，我想薇涵肯定会和选手交换徽章的。”

在2022年伯明翰共和联邦运动会期间，陈薇涵就热衷于和各国选手交换徽章，她曾向记者展示她所换来的独特徽章，身为搭档兼丈夫的许永凯则说自己对收集徽章没兴趣，但会陪陈薇涵一起找选手交换。

不一样的担忧

许永凯（左）和陈薇涵最大的担忧是比赛没有发挥好。（档案照片）

由于是首次参加奥运，许永凯／陈薇涵都很想要有好表现，他们最大的担忧是没有在比赛中发挥好。陈薇涵说：“我们很怕我们没办法打出最好的表现，所以我们尽量什么都不去想，就去享受场上的每一秒。”

杨佳敏今年一直在对抗伤病，她希望自己不会再生病或受伤，还有他们的行李在巴黎会是安全的。法国公开赛期间，“台湾一姐”戴资颖的酒店房门就被打开，她当时还发文警惕大家。

骆建佑的担忧则是家人的安全，他说：“我最担心的是我父母的安全，他们这次会去巴黎看我比赛，如果有时间的话，他们也会在当地旅行。”

除了骆建佑的父母，杨佳敏的父母和男友，以及许永凯的家人也都会到巴黎看他们比赛。

骆建佑小档案

出生日期：1997年6月26日

参赛项目：男子单打

最佳成绩：2021年世锦赛男单金牌

征奥次数：第二次

比赛时间：7月27日至8月5日

杨佳敏小档案

出生日期：1999年2月1日

参赛项目：女子单打

最佳成绩：2022年共运会女单和混团铜牌

征奥次数：第二次

比赛时间：7月27日至8月5日

许永凯小档案

出生日期：1995年7月6日

参赛项目：混合双打

最佳成绩：2022年共运会混双金牌

征奥次数：首次

比赛时间：7月27日至8月2日

陈薇涵小档案

出生日期：1993年7月16日

参赛项目：混合双打

最佳成绩：2022年共运会混双金牌

征奥次数：首次

比赛时间：7月27日至8月2日