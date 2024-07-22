卡文迪什最后一届环法 波加查夺冠

（尼斯综合电）英国著名脚踏车手卡文迪什（Cavendish）星期天（7月21日）在法国尼斯完成本赛季环法脚踏车赛的最后一个赛段后表示，这次应该会真的退役了。这名39岁老将去年5月曾一度宣布退役，但后来被游说延迟退役时间。

卡文迪什在本届环法的第五个赛段中，历史性地赢得了他的第35个赛段冠军，成功超越比利时名宿莫克斯（Merckx）的纪录。

历届环法都在香榭丽舍大道（Champs-Elysees）完赛，但因为举办奥运会活动，这届环法在尼斯完赛。卡文迪什在完成最后一个赛段后表示，这大多是他最后一次环法了。

他说，“你只看得到荣耀，但很少看到脚踏车手背后所付出的一切。这教导了我很多关于自己和关于当人父的心得，这是我从这个运动所得到的最大收获”。

斯洛文尼亚好手波加查第三次夺冠

本届环法夺冠的是25岁的波加查（Pogacar），去年的冠军温格高（Vingegaard）以6分17秒的差距获得亚军，季军为埃费内普尔（Evenepoel）。

波加查在这届环法中赢了六个赛段，与较早的环意脚踏车赛一样。这次胜利也代表他是自1998年的潘塔尼（Pantani）以来，首名在同年的环法和环意夺冠的脚踏车手。

“我在环意夺冠时，有些人说如果我赢不下环法，环意冠军会是我的安全网。在环法中夺冠代表着更高的水平，双赢（环意与环法）则是更上一层楼。”