无缘巴斯塔德站冠军 纳达尔：奥运开始前避免受伤很重要

“红土之王”纳达尔这次在巴黎奥运会除了参加单打，还会与西班牙队友阿尔卡拉斯出战男双，后者是今年法网和温网冠军得主。

（巴斯塔德综合电）尽管对自己在巴斯塔德网球公开赛的表现不太满意，不过“西班牙天王”纳达尔（Nadal）说能在巴黎奥运会开始前避免受伤非常重要。

这场250级别的比赛是纳达尔参加本届奥运会前的热身赛，因伤避战多时，世界排名已跌至第161的他，经过数场鏖战闯进了决赛。然而，星期天（7月21日）迎战七号种子博尔热斯（Borges，葡萄牙）“气数已尽”，最终被对手以6比3、6比2打败，无缘结束持续了两年的冠军荒。

纳达尔赛后说：“水平远低于应有水平，可能能量也不足。这是一个漫长的星期，比赛时长很长。我的身体没有受伤，这点很重要，但在心理和身体上，我不习惯连续四天打长时间的比赛。

“即使能量不对，我也须要好好分析并找出原因。情况就是这样，我不须要撒谎或隐瞒什么。”

不得不提的是，这是世界第51的博尔热斯的巡回赛首冠。

纳达尔自2022年6月摘下法国公开赛锦标后，时隔两年首度重返巡回赛级别决赛，这也是他暌违19年的巴斯塔德公开赛。纳达尔上一次参加这项赛事是2005年，当时他还是“一满贯”得主。

38岁的纳达尔因髋部问题几乎错过了整个2023年。由于肌肉撕裂和体能问题，他今年仅参加了六项赛事。这名22次大满贯冠军得主不参加草地大满贯温布登锦标赛，而是选择这项红土赛事为巴黎奥运会做准备。

纳达尔是“红土之王”，他的22个大满贯锦标中有14个来自红土大满贯法网。他预计会在今年年底退役。

纳达尔曾于2008年北京奥运会赢得男单金牌，之后在2016年里约奥运会斩获男双金牌。他这次在巴黎奥运会除了会参加单打外，还会与现世界第二的同袍阿尔卡拉斯（Alcaraz）出战男双，后者同时也是今年法网和温网冠军得主。

巴黎奥运会的网球赛会在7月27日至8月4日进行。

中国金花郑钦文卫冕巴勒莫站

与此同时，中国金花郑钦文则在同样是250级别的巴勒莫公开赛成功夺冠。身为赛会头号种子的她经过三盘激战以6比4、4比6、6比2击败次号种子卡罗利娜·穆霍娃（Karolina Muchova），夺得赛季首冠也实现卫冕。

郑钦文今年表现起伏，她在年初获得澳大利亚公开赛亚军后就没有任何佳绩，一般巡回赛没有打入半决赛，在法网止步第三轮，温网更是遭遇一轮游。

她说：“我很高兴回到巴勒莫，对我来说这是非常特殊的地方。第三次来到这里参赛，第二次夺冠，没有什么话语能够形容我的感受。”

郑钦文2021年在这里收获个人WTA正赛首胜，去年7月她以赛会次号种子的身份参赛并夺冠。今年再度亮相，郑钦文的决赛对手卡罗利娜曾是法网亚军，但前者在遇到困难时及时调整战术，守住了最后的胜利。

郑钦文将带着信心前往巴黎，她说：“我对奥运会其实有很多期待，因为这是我儿时的梦想之一。能够为国争光，我觉得是一件很荣耀的事情。我一定要拼尽全力，绝对不让自己留遗憾。”