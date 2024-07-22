文班亚马投丢绝杀三分 法国男篮热身赛一分不敌澳洲

（奥尔良综合电）东京奥运会男篮亚军法国在热身赛中，以一分不敌当时的季军队澳大利亚。文班亚马（Wembanyama）投丢绝杀三分，导致法国于新加坡时间星期一（7月22日）凌晨在奥尔良主场以82比83输给澳洲。

35岁的帕蒂·米尔斯（Patty Mills）开场早早为澳洲贡献11分，而法国攻防两端表现不佳，客场作战的澳洲建立七分的领先优势。之后法国换上亚布塞莱（Yabusele），并将文班亚马换至中锋位置，逐渐起势，德科洛（De Colo）的三分球也使主队在第一节末首次取得领先。

法国第二节继续施压，在半场结束前将领先优势扩大到六分。主队在第三节进攻端表现坚挺，但澳洲紧紧咬住比分，麦克维（McVeigh）的三分球帮助澳洲以63平结束第三节。

末节双方展开互攻，比赛最后时刻，丹尼尔斯（Daniels）上篮命中，为澳洲完成了准绝杀，取得83比82的领先。文班亚马在只剩一秒时接球三分外出手投丢，法国遗憾以一分落败，吞下热身赛四连败。他们之前分别输给德国、塞尔维亚和加拿大。

文班亚马只差两次助攻就能拿到三双，最后得到17分、12个篮板和八次助攻。尽管他最后一投未能命中，无法逆转败局，但还是十分乐观：“我不担心，我们会在六天内做好准备。”

澳洲方面，老将米尔斯砍下24分，丹尼尔斯得到14分，球队取得热身赛三连胜。澳洲之前只以92比98输给美国，热身赛五胜一负。

东道主法国将于来临星期六（27日）在巴黎奥运会男篮小组赛首战对阵巴西，澳洲同日将对垒西班牙。