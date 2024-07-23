首战奥运已成夺冠热门 我国帆船小将墨士廉：有压力是好事

未满18岁的墨士廉是新加坡在本届奥运会代表团最年轻代表，他有着超越年龄的稳重与抗压力，认为压力能使他更细心周全，并把奥运会视为一次与新加坡人共同团结一心的机会。

17岁对许多人来说，仍是个充满未知和还在探索的年纪，但墨士廉却已是三届世青赛冠军、两届世锦赛冠军和一届亚运会金牌得主，所以即便巴黎奥运会将是他第一次站上奥运舞台，他已是镁光灯下的焦点，本届新增帆船项目之一水翼风筝板的夺冠大热门。

新加坡运动员被视为奥运夺冠热门，这绝对是史无前例的，就算是约瑟林此前称霸亚洲蝶泳，相信也没有多少人料到他能在2016年里约奥运会力压美国“飞鱼”菲尔普斯（Phelps）与一众世界顶级高手，为新加坡夺得奥运历史首金。

但有别于约瑟林的“金喜”，墨士廉则因为近两年来在水翼风筝板的国际大赛表现抢眼，而被视为巴黎奥运会的夺金大热门，但当被问及是否压力大时，这名有着超强心脏的青年在接受《联合早报》专访时说：“已经有太多的人在为我担心了，他们都在为我承担压力，让我能够更专注于做自己的事，在场上变得更快一些。”

他甚至认为，压力在一定程度上是好事。他说：“压力会让你变得更细心周全，确保你做好准备，尽量避免犯错和进行反复的检查。因此，有一些压力其实能让你变得更好。

“如果你能将其控制在一个不会对你造成太大困扰，致使你‘爆炸’的程度，那有压力其实是件好事。”

墨士廉近两年在水翼风筝板比赛表现稳定，从未排在三甲之外。（档案照片）

奥运会是里程碑不是终点

在父亲的介绍下，六岁的墨士廉认识了风筝冲浪（Kiteboarding）这项新兴运动。但风筝冲浪需要一定的体力，因此他在约10岁时开始转向更靠技术的水翼风筝板。

他说：“自从接触水翼风筝板后，我就无法自拔，可以从早玩到晚。”

但墨士廉坦言，从未想过水翼风筝板有朝一日能成为奥运项目，对他而言，奥运只是一个里程碑，不是终点。

他强调：“我向来更注重稳定性和延续性。当你表现好的时候，你会想要再来一次，证明之前所做的一切都是正确的。”

近年来，墨士廉在水翼风筝板国际赛事可谓占据统治性地位，去年在马赛（巴黎奥运会帆船赛场）举行的奥运测试赛获得铜牌，是他表现最差的一次。

对此，墨士廉笑说：“好成绩只是认可你之前做的事情的一个印章，而那对我来说，同时也意味着我必须保持勤奋，保持专注和继续相信这个过程。

“我希望这不是一个巅峰（因为巅峰之后一般就是下坡路），而是一个我能一直保持的高水平。”

一些运动员可能一辈子都无法参加奥运会，墨士廉不仅在17岁就得到这个机会，还以大热姿态角逐一个奥运新项目，倘若夺冠还将创造历史。

对此，墨士廉不否认这确实是个好时机，但他同时也将这次的奥运视为一次团结国人和推广水翼风筝板的方式。

自2021年赢得他的首个世青赛冠军以来，墨士廉就犹如水翼风筝板的“代言人”，以稳定出色的表现使国人更有兴趣去认识这个在欧洲极其盛行，在亚洲算是刚刚起步的水上运动。

这些年来，墨士廉已不知有多少次被要求介绍水翼风筝板这项运动，但他总是能不厌其烦地解释一遍又一遍。

他说：“其实我很开心能够分享，因为每当我解释一次，就有多一个人能认识这项我非常喜欢的运动的乐趣。”墨士廉这种乐于分享的个性，无疑遗传自他的瑞士籍父亲瓦伦丁·梅德（Valentin Maeder）和新加坡籍母亲丁慧卿。

去年的杭州亚运会前，《联合早报》记者在制作墨士廉的视频，向墨士廉的母亲要求一些他的儿时照片，墨士廉的父亲回应记者时，不仅发来多张墨士廉小时候的照片与视频，还与记者大谈育儿经。

墨士廉（左二，白衣）拥有非常开明也非常支持自己的父母，他也十分争气，短短几年就已登上水翼风筝板之巅。（墨士廉家人提供）

自认幸运的人 想尽力回馈

墨士廉来自一个非一般家庭，因父母亲拥有不同的国籍且在印度西尼亚经营度假村，他从小就在印尼、新加坡和瑞士三地跑，虽接触各种各样的运动，但他就是钟情于水翼风筝板。

墨士廉的父母也特别开明，为了全力支持儿子的运动事业，配合他的训练和比赛，他们从不强制他上学，因此墨士廉多年来都是靠上网课来学习。

对此，墨士廉从不否认他是个幸运的人，可以做喜欢的事情，并得到家人的全力支持。当然，他也很争气，自律的个性和不断精益求精的态度，使他很快就成为自己擅长领域的佼佼者、父母亲的骄傲。

墨士廉的父亲曾向记者透露，他之前对墨士廉说：“谢谢你，儿子。通过你的持续努力和远见，你把大家凝聚在一起，也让我们认识到更多的人。”

懂事的墨士廉告诉记者：“我不想浪费这个‘特权’。我想尽可能充分地利用给予我的东西，而就因为我现在所处的位置，我想尽我所能回馈给任何人，它可以是激发更多的本地体育运动，亦或者是向外界展示作为一名新加坡运动员，究竟意味着什么。”

被比喻为水翼风筝板界的费斯塔彭

墨士廉在今年参加的五项赛事——欧锦赛、帆船世界杯系列赛索菲亚公主杯、水翼风筝板国际公开杯、法国奥林匹克帆船周（已晋级国家组），以及世锦赛中全都夺冠。

正因如此，加上英文名字又叫Max，墨士廉之前曾被来自法国的竞争对手马泽拉（Mazella）戏称为水翼风筝板界的F1车手费斯塔彭（Max Verstappen），后者近年来在世界一级方程式赛车同样占据统治性的地位。

话虽如此，但世事无绝对，除了马泽拉之外，来自斯洛文尼亚的沃迪塞克（Vodisek）和意大利的皮亚诺西（Pianosi）也都是墨士廉在巴黎奥运会夺金路上的拦路虎。

沃迪塞克是2022年世锦赛冠军、马泽拉是去年的巴黎奥运测试赛冠军，皮亚诺西是今年的世锦赛亚军。

墨士廉（右）与卢军汉在去年的杭州亚运会各为新加坡贡献一枚金牌。（档案照片）

卢军汉以擎旗手身份二战奥运

除了墨士廉之外，卢军汉是新加坡帆船队在巴黎奥运会上的另一名代表。

这名即将角逐男子标准激光型帆船（ILCA 7）项目的我国帆船手是继上届东京奥运会后，第二次征战奥运。他在本届奥运会开幕式也将与田径女将珊蒂一同担任新加坡代表团的擎旗手。

27岁的卢军汉来自帆船世家，哥哥姐姐都曾经是帆船国手，他早在13岁时，就在2010年亚运会夺得男子乐观者型帆船赛季军，2018年亚运会再从男子标准激光型帆船收获铜牌。去年，他终于在杭州亚运会上登顶，这枚珍贵的金牌也让他提前锁定本届奥运会的参赛资格。

三年前，卢军汉凭借在奥运资格赛夺冠才顺利搭上前往东京的末班车，他最终在35名选手中排名第21，无缘奖牌轮。

经过三年的努力，卢军汉的世界排名已升至第10，亚洲排名第一。根据奥运赛制，在前10轮后排名前10的帆船手将能晋级奖牌轮，意味着卢军汉若能发挥正常或更好，将有望取得突破。

我国女子49人FX级帆船组合林敏／刘瑞琦在东京奥运上，成为新加坡史上首两名晋级奖牌轮的帆船手，她们最终排名第10。

墨士廉小档案

出生日期：2006年9月12日

参赛项目：水翼风筝板

最佳成绩：2023年、2024年世锦赛金牌

征奥次数：首次

比赛时间：8月4日至8日

卢军汉小档案

出生日期：1997年2月26日

参赛项目：男子标准激光型帆船（ILCA 7）

最佳成绩：2023年亚运会金牌

征奥次数：第二次

比赛时间：8月1日至6日