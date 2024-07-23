环法三冠王波加查 无缘巴黎奥运脚踏车公路赛

（巴黎路透电）斯洛文尼亚奥委会星期一（7月22日）指出，刚在上周末夺下环法脚踏车赛冠军的波加查（Pogacar），由于在为期三周的艰苦比赛后疲惫不堪，无缘巴黎奥运会。

波加查星期天（21日）赢得了他的第三个环法冠军，斯洛文尼亚奥委会星期一在声明中指出，他由于过度疲劳而没有入选奥运团队。

波加查原本是与荷兰选手范德普尔（van der Poel）被看好、有望在8月3日奥运公路赛上争冠的热门选手。

斯洛文尼亚奥委会说：“国家男子脚踏车队教练公布了将参加今年巴黎奥运会的选手名单。塔代伊·波加查由于过于疲劳，不在其中。国家队成员多曼·诺瓦克（Domen Novak）将取代他。

“我们祝贺（波加查）在世界上最负盛名的脚踏车赛事中再次获胜，希望他能在2028年的洛杉矶夏季奥运会上为斯洛文尼亚争光。”

但这名在2021年东京奥运会公路赛中获得铜牌的25岁车手，对女友乌尔斯卡·齐加特（Urska Zigart）未被选入斯洛文尼亚的巴黎奥运女子脚踏车队感到愤怒。他星期天在脸书发文，对此感到“愤怒”和“无语”。

波加查也说：“我在环法之后需要稍作休息，不确定接下来会做什么。”

波加查在星期天成为自1998年以来，首名在同一年成为环意赛和环法赛双冠王的车手。他在单日比赛中展现的出色能力，也使他成为巴黎奥运公路赛的夺冠大热门，这个比赛是一条长达225公里、围绕巴黎及其周边地区的艰苦赛道。

许多车手一般会在环法比赛结束时达到巅峰，并将这种状态延续到奥运会。

而上届冠军卡拉帕斯（Carapaz）在今年的环法赛中赢得爬坡王荣誉，但他未被厄瓜多尔选入国家队。