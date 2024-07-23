夺冠后离开多特蒙德 我国女足球员陈乐恩将加盟澳洲顶级球会

（新加坡讯）我国女足球员陈乐恩在协助德国球队多特蒙德（Dortmund）拿下第五级别联赛冠军后确定离开球队，将加盟澳大利亚女足顶级的甲级联赛。

陈乐恩原本打算在多特蒙德多待一个赛季，却收到澳洲顶级球队的邀请。

她在接受《海峡时报》访问时说：“足球圈很有趣，变化多端。

“我收到了几个来自澳洲职业球队的邀请，认为能让我进一步发展。这个联赛中有很多年轻有为的球员。”

陈乐恩将在下周决定接受哪支球会的邀请。她将成为我国第二名加盟澳洲女足甲级联赛的球员，首名是前中锋林诗雅，她从2008年至2009年加入了珀斯光荣女子足球队。

许多澳洲球员曾通过澳洲女足甲级联赛提高知名度，有些球员和教练也将它视为加盟如英格兰女子足球超级联赛等更大球赛的踏脚石。

从澳洲女足甲级联赛中受益的球员包括切尔西（Chelsea）的萨姆·科尔（Sam Kerr）和曼市（Manchester City）的玛丽·福勒（Mary Fowler）。曾效力于曼市和皇家马德里（Real Madrid）的海莉·拉索（Hayley Raso），以及两次与法国球队里昂（Lyon）赢得欧洲女子冠军联赛的艾莉·卡彭特（Ellie Carpenter）也曾参与澳洲女足甲级联赛。

多特蒙德于2021年建立，并不算职业球队。

陈乐恩是首名效力于多特蒙德的亚洲女球员，她在上个赛季的27场比赛中攻进16球。

陈乐恩在14岁时展开职业生涯，于2019年的东南亚女子足球锦标赛征战，成为了新加坡队进球年龄最小的球员。她也在上星期二（7月16日）以9比0大胜澳门的友谊赛中，上演帽子戏法。

“我深信好戏还在后头，以怀念的心情回顾在多特蒙德的时光，带着动力和抱负前进。”