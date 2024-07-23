突破体能限制 五名羽毛球女将四度征奥

（伦敦讯）羽毛球运动对抗激烈且体能要求高，精英女运动员的一般平均退役年龄远低于30岁。然而，戴资颖（30岁，台湾）、谭莲妮（33岁，比利时）、谢影雪（32岁，香港）、拉差诺（29岁，泰国），以及李文珊（32岁，加拿大），五名女羽毛球选手将在巴黎奥运会打破这一常规，她们将第四次参加奥运会，这一情况前所未有。

世界羽联委员以及两届世界冠军诺拉·佩里说：“因为这些运动员是女性，她们的成绩往往被忽视。”

女运动员为了参加奥运会不得不拼尽全力，甚至在三年前的东京奥运会还有几项运动限制女性参加。

羽毛球在性别平等方面做得不错，1992年巴塞罗那奥运会就成为奖牌项目。四年后的亚特兰大奥运会上，女选手在混双比赛中需要对战男选手，当时网球还前所未有。巴黎奥运会也会是首届终于达到男女运动员人数相等的奥运会。

在所有将第四次参加奥运会的女选手当中，上届亚军戴资颖最有可能登上领奖台。

她也曾参加2016年里约奥运会和2012年伦敦奥运会，目前在世界羽联获得征奥资格的选手中排名第五。

排名第12的拉差诺在东京和伦敦获得第五名，里约获得第九名。

泰国选手拉差诺将第四次征奥。（法新社）

诺拉·佩里说：“在间隔四年的情况下，每次能够取得这样的成绩，并且没有严重受伤，继续参加最高级别的比赛，令人赞叹。”

两届世界冠军诺拉·佩里：损伤是家常便饭

羽毛球结合冲刺、腾空、跳跃和瞬间变向，这些动作都要在硬地球场上完成，对选手要求极高，脚踝、膝盖、背部、手腕及肩部损伤都是家常便饭。

谭莲妮是比利时的首名女性羽毛球选手，21岁时在伦敦奥运会首次征奥。她也曾参加里约和东京奥运会。

她说：“我改变了很多，我以前年龄小又没经验。我现在知道生活中什么才是重要的，我觉得这让我更加享受奥运会，做出更好的准备。”

谭莲妮（图）将在小组赛对战戴资颖和拉差诺。（法新社）

谭莲妮将在小组赛对战戴资颖和拉差诺。她与戴资颖曾在国际赛交手两次，戴资颖目前拥有二连胜的对战优势。