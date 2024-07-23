球星缺席 巴黎奥运男足赛星光暗淡

国际足坛两大巨星姆巴佩与梅西缺勤，再加上前两届奥运男足金牌得主巴西没有获得参赛资格，本届奥运男足赛少了很多看头。

2024年巴黎奥运会将在法国时间星期五（7月26日）开幕，足球项目在本地时间星期三（24日）晚上与星期四（25日）凌晨开踢，率先登场的分别是A组的几内亚对新西兰、法国对美国，B组的阿根廷对摩洛哥、伊拉克对乌克兰，C组的乌兹别克斯坦对西班牙、埃及对多米尼加，以及D组日本对巴拉圭、马里对以色列。

与刚结束的欧洲足球锦标赛和美洲杯足球赛相比，奥运足球就球星而言显得相对黯淡无光，主要是这项比赛参赛球员受年龄限制，再加上不是国际足总的指定赛项，球会可以选择不放人参赛。

拉卡泽特是法国队里名气最大的超龄球星。（法新社档案照片）

皇马不放人 姆巴佩无缘巴黎奥运

奥运足球赛规定，参赛球员必须是23岁或以下，每队最多只能有三名超龄球员。年龄的限制大大局限各队选材的范围，再加上一些球会为了备战8月开始的联赛，选择不放人，更是让各队主帅在选拔球员时捉襟见肘。

目前国际足坛最炙手可热的球星姆巴佩（Mbappe）原本有意在国人面前为法国奥运队征战，却因为新加盟球会皇家马德里（Real Madrid）不放人而作罢。这名刚从巴黎圣日耳曼（PSG）加盟皇马的球星，以队长身份带领法国踢入刚结束的欧锦赛半决赛。

除了姆巴佩，法国奥运队主帅亨利（Henry）也因为球会不放人而无法召入一些他想要的球员，队里目前名气最大的是33岁的里昂（Lyon）前锋拉卡泽特（Lacazette）与刚加盟拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的22岁边锋奥里瑟（Olise）。

亨利开玩笑地说：“我最后一次被拒绝这么多次，是我还在高校的时候。”

梅西以年龄大，必须有选择性参赛而放弃巴黎奥运会。（法新社）

梅西：不能参加所有比赛



另外，阿根廷球星梅西（Messi）也以高龄，必须有选择性参赛而退出阿根廷奥运队。现年37岁的梅西曾在2008年带领阿根廷夺得北京奥运金牌，他在刚结束的美洲杯也率领阿根廷在决赛击退哥伦比亚捧杯。

这名目前效力于美国大联盟球会迈阿密国际（Inter Miami）的阿根廷球星说：“我和主帅马斯凯拉诺（Mascherano）谈了，他马上理解我的处境。

“以我的年龄，我不想参加所有比赛，我得做出正确的选择。”

日本选择以全部23岁或以下球员组队，参加巴黎奥运会。（路透社）

巴西意外无缘奥运 日本以23岁或以下阵容出战

在球会不放人，球队无法以最强阵容出战巴黎奥运的同时，2016年里约奥运和2021年东京奥运的男足金牌得主巴西意外无法取得参赛资格，也让本届比赛少了看点。

此外，在刚结束的欧锦赛表现叫人眼前一亮的西班牙小将亚马尔（Yamal）不会参赛，西班牙是东京奥运会的银牌得主。埃及队也少了利物浦（Liverpool）球星萨拉赫（Salah），亚洲23岁以下冠军日本则选择不召入超龄球员，以全23岁或以下球员出战。

巴黎奥运的男足项目将分散在法国不同城市举行，除了巴黎，承办足球赛的城市还有南特、波尔多、尼斯，以及圣艾蒂安。半决赛将在里昂和马赛举行，决赛则在巴黎王子公园球场举行。