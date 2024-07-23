以色列选手奥运期间将受24小时保护

（巴黎综合电）以色列奥运代表团于星期一（7月22日）飞往巴黎，巴勒斯坦代表团呼吁禁止以色列运动员参赛。法国内政部长在一名极左翼议员称以色列代表团不受欢迎，并呼吁抗议他们参与奥运后，表示以色列运动员在巴黎奥运会期间将受到24小时保护。

巴勒斯坦奥委会星期一给国际奥委会主席巴赫（Bach）发信要求禁止以色列运动员参赛，理由是以色列持续在加沙进行军事行动，破坏奥运会期间休战协议。

信里强调，“巴勒斯坦，尤其是加沙地带的运动员因为战争被剥夺了安全通道，深受影响。

“约400名巴勒斯坦运动员已被杀害，体育设施被毁更是火上加油”。

巴勒斯坦奥委会也提到联合国最近表明，以色列占领巴勒斯坦领土是违反国际法的行为。

极左翼议员波特斯（Portes）在支持巴勒斯坦的游行中提到，“不欢迎”以色列运动员，但外交部长塞约内（Sejournes）星期一向以色列运动员表示欢迎，内政部长达玛宁（Darmanin）更是表明，以色列选手将在奥运会期间全程受保护。

以色列共派出88名运动员参加本届奥运，部分运动员有望赢得奖牌，包括东京奥运会跆拳道季军阿维沙·森贝格（Avishag Semberg），体操冠军多尔戈皮亚特（Dolgopyat），以及2023年跆拳道世界冠军茵巴尔·拉尼尔（Inbar Lanir）。

巴勒斯坦方面则有八名选手参加本届巴黎奥运会。