珊蒂伤势已无碍 期待本届奥运冲击两短跑项目

珊蒂是我国田径队在上届奥运会的唯一代表，今年则有马克·路易斯相伴。这是自1956年的玛丽和已故田径名将陈永温以来，新加坡田径队首次同时有代表参加奥运会的男女100米“飞人”大战。

三年前的东京奥运会，珊蒂凭外卡首次亮相奥运会；三年后的今天，我国史上最快“女飞人”不仅达到巴黎奥运会女子200米的入选标准，还以世界排名获得100米的参赛资格，成为自1956年的玛丽·克拉斯（Mary Klass）以来，首名在奥运会上挑战两个短跑项目的本地女将。

现年27岁的珊蒂，自2015年在新加坡东运会摘得女子200米金牌和100米铜牌以来，便成为本地家喻户晓的运动员。

然而，两年后无法在吉隆坡东运会捍卫200米金牌，加上之后一连串的伤病与一些人事变化，导致她一度陷入黑暗期。

当时的珊蒂几乎被负面情绪吞噬，深陷自我怀疑中，甚至害怕站上起跑点，直到有一天她突然清醒，决定不管外界的流言蜚语，才重新找回自我。

另一个转捩点则是在与葡萄牙籍教练库尼亚合作之后。库尼亚力劝她改变生活作息、对于细节的重视与精益求精，都让珊蒂获益良多，在2023年迎来其运动生涯的最高光时刻。

她从5月东运会称霸100米与200米到7月包揽亚锦赛的短跑双冠，只用了短短两个月；她也因此获得世锦赛的参赛资格。她在世锦赛的200米预赛跑出22秒57的新全国纪录，不仅让她成为首名跑进该赛事半决赛的新加坡选手，还锁定巴黎奥运会的门票。

去年9月杭州亚运会是珊蒂的最后一场大赛，她以最完美的姿态收官，以一枚200米金牌打破新加坡田径队在亚运会长达49年的奖牌荒，100米也成功摘银。珊蒂的100米全国纪录是在亚锦赛创造的11秒20。

过去挫折助珊蒂改变心态

然而，去年过得顺风顺水的珊蒂，几个月前却遭遇挫折，她在今年2月于美国佛罗里达州参加比赛时，虽刷新并非其优势项目的女子400米全国纪录，却伤及小腿，被迫退出4月举行的新加坡田径公开赛、钻石联赛厦门站和上海站。

珊蒂在受访时说，一开始真的很难过，但过去的经验与挫折使她改变心态。现在的她会想：“没关系，我们就做现在能做的。事情已经发生，而且这样的事（受伤）也会经常发生，这不是谁的错。”

尽管伤势未愈， 珊蒂和库尼亚还是在5月底启程前往欧洲，继续她康复之路的同时，也提前适应欧洲的环境。

她不久前接受《海峡时报》访问时透露，她已恢复正常训练，而且能在奥运会参加两个项目，让她感到很兴奋。

上两届奥运女子短跑双冠王因伤退赛

上两届奥运包揽女子100米和200米金牌的牙买加名将伊莱恩·汤普森，因伤退出本届赛事。（法新社档案照片）

值得一提的是，在上两届奥运包揽女子短跑双冠的牙买加名将伊莱恩·汤普森（Elaine Thompson-Herah）因伤退出本届赛事，意味着今年会有“新后”诞生。

美国的沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson）和牙买加的谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）在去年世锦赛的100米和200米项目都排名前三，本届奥运无疑将继续展开激烈争夺。

此外，还有在历届奥运会与世锦赛上囊括13枚金牌的牙买加“常青树”谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），以及另一名美国名将加布里埃尔·汤姆斯（Gabrielle Thomas），也都是有力的竞争者。

马克·路易斯获外卡 参加男子百米“飞人”大战

珊蒂是我国田径队在东京奥运会的唯一代表，但她这次不会再“孤军作战”，因为我国短跑男将马克·路易斯获得世界田联发放的外卡，将在巴黎上演奥运首秀。这会是自1956年的玛丽和已故田径名将陈永温以来，新加坡田径队首次同时有代表参加奥运会的男女100米“飞人”大战。

马克·路易斯获世界田联发放的外卡，将在他的奥运会首秀角逐100米项目。（档案照片）

下个月将满22岁的马克·路易斯可说是我国田径界的最亮眼新星，三年前以10秒39打破20岁以下男子100米全国纪录后，2022年首次参加东运会即夺下男子100米铜牌，去年更上一层楼，将铜牌升级为银牌。

几个月后征战杭州亚运会，马克·路易斯进一步取得突破，不仅闯入100米半决赛，还以10秒27打破由我国田径名宿夏亚姆在2001年创造、尘封22年的男子100米全国纪录。

今年，他继续保持良好状态，在3月的田径室内世锦赛以6秒69刷新60米全国纪录，4月再于新加坡公开赛的100米封王。

要知道，马克·路易斯目前还是全职国民服役人员，今年8月才完成兵役，因此他能在这段期间完美兼顾兵役和运动事业，实属难得，更证明他潜力无限。

马克·路易斯的100米全国纪录是10秒27，比巴黎奥运会的入选标准慢0.27秒。倘若他能在巴黎赛场发挥最强水平，应能从预赛进入首圈，甚至有望进入半决赛。

我国上两名同样凭外卡参加奥运会男子100米项目的叶劲维（2016年）和杨富益（2012年）都成功进入首圈，但未能晋级半决赛。

去年世锦赛，横扫男子100米、200米和4X100米接力三冠的美国名将莱尔斯，是巴黎奥运会两项男子短跑的夺冠大热门。（法新社）

在东京奥运会上，意大利选手雅各布斯（Jacobs）赢得男子100米大战，震惊世界，但到了去年的世锦赛，雅各布斯却连决赛都进不了，反观是三年前在200米夺铜的美国选手莱尔斯（Lyles）包办两个短跑项目的金牌。

加上4X100米接力的金牌，莱尔斯当时还成为继传奇博尔特（Bolt）后，首名在世锦赛横扫三枚金牌的男运动员，所以本届奥运会，这名美国名将无疑是两个男子短跑项目的夺金最大热门。

珊蒂小档案

出生日期：1996年9月20日

参赛项目：女子100米、200米

最佳成绩：2023年亚运会200米金牌、2023年亚锦赛100米和200米金牌

征奥次数：第二次

比赛时间：8月2日至3日（100米）、8月4日至6日（200米）

马克·路易斯小档案

出生日期：2002年8月7日

参赛项目：男子100米

最佳成绩：2023年东运会100米银牌、2023年亚运会100米进半决赛

征奥次数：首次

比赛时间：8月3日至4日