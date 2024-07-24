巴勒斯坦要求禁以色列参加巴黎奥运 ​巴赫与马克龙拒绝

（巴黎法新电）国际奥委会主席巴赫和法国总统马克龙，拒绝巴勒斯坦代表团要禁止以色列参加巴黎奥运会的要求。

巴勒斯坦奥委会星期一（7月22日）给国际奥委会主席巴赫发信，要求禁止以色列运动员参赛，理由是以色列持续在加沙进行军事行动，破坏奥运会期间休战协议。信中也强调了巴勒斯坦运动员因以巴冲突受到了严重影响。巴勒斯坦代表团也强调日益上升的死亡人数和人道主义危机，将对巴黎奥运会造成影响。

虽然如此，巴赫表示他不会被卷入“政治问题”。

他说：“国际奥委会的立场很清楚。与政治不同的是，以色列和巴勒斯坦有各自的国家奥委会，双方奥委会目前也和平共处。

“巴勒斯坦奥委会已经大大受益。巴勒斯坦并不是联合国所承认的国家，但巴勒斯坦奥委会却是被承认的，与其他国家奥委会享有一样的权利与机会。”

法国部分左翼政治家也说，以色列运动员应该与俄罗斯和白罗斯的运动员一样，因为2022年入侵乌克兰而被剥夺以代表自己的国家参赛的权利。

虽然如此，法国总统马克龙星期二（23日）强调，法国欢迎以色列运动员。“奥林匹克运动（Olympic Movement）已经决定了，他们必须能够以自己的国家代表参赛。”

他也补充，法国有义务为以色列运动员提供保护。“我严厉谴责任何给这些运动员制造危险，并暗中威胁他们的人。”

法国内政部长达玛宁（Darmanin）早前表明，以色列选手将在奥运会期间全程受到保护。