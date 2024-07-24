终点线设在安德逊桥 新加坡马拉松赛已吸引3万人报名

（新加坡讯）超过3万人已报名今年的渣打银行新加坡马拉松赛。主办方星期三（7月24日）宣布，将终点线设在安德逊桥。

2024年渣打银行新加坡马拉松赛将在12月1日举行。主办方说，到目前为止，已有超过3万人报名参赛，其中18岁至24岁的参与人数激增94%，女性报名人数已经比2023年同期增加超过五成。此外，18岁至29岁年轻女性的报名人数更是增长108%。另外值得一提的是，今年报名的跑者中，有多达78%是首次参加马拉松赛。

今年的渣打银行新加坡马拉松赛将从世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛维修站大楼起跑，终点线设在浮尔顿路（Fullerton Road）的安德逊桥。

安德逊桥是新加坡历史和文化的重要部分，这里是往年国庆庆典和F1大奖赛所出现的经典地标，周围也有富丽敦酒店和滨海艺术中心等知名建筑。此外，将终点线设在这里，也能为参与者及他们的支持者提供便利的交通选择。

主办比赛的铁人集团（The Ironman Group）执行董事爱德华兹说：“这座标志性的桥梁，作为新加坡历史的一部分，将为跑者们提供一道靓丽的风景线。当他们冲过终点线时，我们相信这一新地点将为参与者和观众创造难忘的回忆。”

新加坡体育理事会行业发展、技术及企业创新部门司长张晋铭说：“渣打银行新加坡马拉松是新加坡最大的群众参与体育赛事，吸引来自各界的跑步爱好者，共同参与这个本地最受欢迎的运动之一。今年，跑者们将首次在被列为国家古迹的安德逊桥上完成比赛。我们期待为所有跑者加油，见证比赛亮点，并通过体育激励每个人过上更好的生活。”