法国阿尔卑斯和美国盐湖城 将举办2030和2034年冬奥会

（巴黎综合电）国际奥委会星期三（7月24日）宣布，法国阿尔卑斯山区和美国盐湖城分别获得2030年和2034年冬季奥运会和冬季残奥会的主办权。不过法国由于还没组成新政府，缺少承诺将投入财力办赛的交付保证书等相关文件，他们是在获得“有条件批准”的情况下拿到主办资格的。

第142届国际奥委会全体会议星期二（23日）和星期三在巴黎举行。阿尔卑斯和盐湖城在上个月获得国际奥委会执委会推荐，主办2030年和2034年冬奥会。

法国几个星期前举行了国民议会选举，并出现悬峙议会，目前尚未组织新政府。法国总统马克龙早前表示，直到8月中的奥运结束前将保留看守政府，确保巴黎奥运会顺利举行。这意味着法国现有政府权限有限。

国际奥委会表示，法国新总理必须在10月1日或之前签署有关保证书，文件也必须在明年3月1日前得到国会批准。

马克龙在投票前说：“我保证法国（举办冬奥会）的承诺，也将要求下一任总理在新政府的优先事项中，将这项保证和冬奥会立法列入其中。”

最终，88人中有84人赞成让法国在有条件的情况下获得冬奥主办权。

盐湖城继2002年后再办冬奥

盐湖城民众庆祝当地继2002年后，再度拿下举办冬季奥运会和残奥会的资格。（路透社）

而美国犹他州的盐湖城则将继2002年后，在2034年举办冬奥会。投票获得83人赞成，六人反对。根据犹他州盐湖城冬奥会委员会介绍，2034年冬奥会将是史上布局最密集的奥运会之一，所有赛场距离犹他大学选手村都只要不到一小时的车程。

2002年举办奥运的13个比赛和非比赛建筑如今也还在使用中，不必兴建任何永久性场馆，只需建造一个临时场馆，因此核心运营成本和2002年相近，为28亿3000万美元（约38亿新元）。总成本则约为40亿美元。

沙特明年主办首届电子竞技奥运会

在国际奥委会星期二的首日全会上，也全票通过了2025年在沙特阿拉伯举办首届电子竞技奥运会的决议。国际奥委会此前已宣布，将与沙特阿拉伯奥委会合作举办首届电竞奥运会，并在全会上进行审议。

据介绍，国际奥委会与沙特奥委会的合作期限为12年。提案通过后，双方将立即着手选定赛事的举办城市和场馆，并确定比赛时间、项目和选手晋级程序等细节。