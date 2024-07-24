巴黎奥运会60万张门票待售 游客避开巴黎旅游业受影响

巴黎旅游业者本来摩拳擦掌准备迎接奥运盛世，不过由于各种限制，他们的生意下滑不少。

（巴黎综合电）巴黎奥运会开幕在即，整个赛会还有约60万张门票待售，包括开幕式的4000张门票和男女飞人大战的门票等。巴黎奥运会筹委会主席埃斯坦盖否认民众兴趣缺缺的说法，指出还有门票是因为他们过去几个月还在陆续释出门票。不过在奥运官方门票转售网站上，已有多达27万张门票有意转售，网民对找不到买家吐苦水。

据《金融时报》的报道，有意转售的票数从上个月的18万张上升至27万张，最高的票价为2970欧元（约4332新元），但网友对于网上还有更便宜的田径门票可以转售感到惊讶。

大型体育活动一般都有剩票的现象，例如2012年伦敦奥运会，有26万4000张门票未能售出。巴黎奥运会现在的情况比2016年里约奥运会乐观，里约奥运主办方在离奥运会开幕的前一周还有130万张门票。

虽然有人质疑民众是因为欧锦赛最近结束而兴致缺缺，但巴黎奥运会筹委会主席埃斯坦盖解释：“一开始我们就有1000万张门票待售，但我们以防万一保留20%。座位计划最近才确定下来，几个配套门票也刚刚推出，才造成剩票的情形。”主办方目前已售出880万张巴黎奥运门票。

游客避开巴黎人潮 业者生意受影响

不过，许多游客在奥运期间也因为消费高涨和为了避开人潮而不去巴黎旅行，当地的旅游业受影响。巴黎旅游局预计奥运期间将引来1130万名游客，但只有约150万人来自法国以外。

法国航空因为飞往巴黎的旅客比想象中少，面临损失。（法新社）

这导致航空业业绩下滑，许多航空公司的机票滞销。法国航空本月初指出，这个季度的财政损失可能达到1亿8000万欧元（约2亿6400万新元）；达美航空也预计会有1亿美元（约1亿3400万新元）的损失。法航原本增加15%从美国城市到法国的航班数，却也只能临时将票价打折。

这与往届奥运会有所不同，2016年飞往里约的国际航班上升115%，巴黎此时期却只上升8%。

游客量下降也导致酒店业情况不乐观。很多酒店本来预计会有大量游客而提高价格，尤其是俯瞰塞纳河的酒店，事实却是供大于求。

巴黎的酒店入住率目前是80%，低于伦敦奥运会的88.6%和里约奥运会的94.1%。为了保持竞争力，许多酒店不得不降低价格。由于飞往巴黎观看比赛需要提前几个月就开始计划，客房需求突然高涨的概率也不高。因此，大部分酒店将面临损失。

物业出租公司Perfectly Paris的老板布瓦斯克莱（Boisclair）指出，很多夏天来欧洲旅游的美国游客都选择避开奥运会，到西班牙、英国或爱尔兰旅游。

地铁站关闭造成不便 居民不满

法国宪兵在罗浮宫附近检查行人和脚踏车骑士的QR码和行李。（法新社）

另外，当地民众也纷纷对部分地铁站和道路关闭、出门需要不断绕道等问题表达不满。大部分连接塞纳河两边的桥梁已被封锁，包括罗浮宫、巴黎圣母院，以及埃菲尔铁塔的地标建筑亦是如此，须带有QR码的通行证才得以进入。不仅如此，每天也有约30万名警力巡逻。

虽然法国政府已提前通知居民，他们依然对日常通勤大受影响吐苦水。在周围的餐饮业也因为这些限制损失高达60%的营业额。当局承诺将在奥运后对这些业者提供补偿。德士司机阿布德卡伯（Abdelkaber）说，因为各种封禁，他的收入减半。“这太难以忍受了，我们就像个囚犯一样。”