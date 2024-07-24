我国健儿抵达巴黎 奥运选手礼包惊喜满满

新加坡部分运动员已经抵达巴黎准备参加奥运会，并收到当地组委会发放的运动员礼包，里面包括限量版手机、洗漱包和水瓶等。

巴黎奥运会将在巴黎时间星期五（7月26日）开幕，身为我国代表团擎旗手的卢军汉（帆船）和珊蒂（田径）都已到了巴黎。

虽然帆船赛事在8月初才进行，不过风筝水翼板世界冠军墨士廉已和卢军汉一同入住选手村。除了他们，赛艇选手赛伊达、羽毛球全队（骆建佑、杨佳敏、许永凯和陈薇涵），以及游泳全队（陈永进、沈恩夷、颜欣慧、沈恩彤和柯敬文）也都抵达巴黎。

从选手的礼包“开箱”视频来看，本届奥运会的礼包依旧很多福利，其中包括三星（Samsung）Galaxy Z Flip6 奥运版手机。这并不是三星第一次送定制手机给运动员，在三年前的东京奥运会上，他们就送出了Galaxy S21 5G奥运版手机。

除了手机，选手礼包里还有两个水瓶，以及一个精美的洗漱包。

在接力赛项目上负责蝶泳棒的柯敬文拍了一段视频分享在Tiktok，她在视频中介绍了四个女生的房间。这是一个拥有两间房间、一间厕所的住所，外面也挂了新加坡全国奥理会和新加坡国旗。

组委会继续提供安全套

在疫情阴影下禁止亲密接触的2021年东京奥运会提供了15万个安全套，而巴黎奥运会组委会今年则发放30万个。

自1988年汉城（首尔）奥运会以来，奥运会主办方一直为运动员提供安全套，而巴黎奥运会提供的安全套数量并不是历史最高的，2016年里约奥运会时，当地组委会分发了多达45万个。

巴黎奥运会在7月26日至8月11日举行，奥运村将接待超过1万4000名运动员和工作人员。