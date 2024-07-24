多次鞭打马儿视频曝光 英国马术选手夏洛特退出奥运

（凡尔赛路透电）英国马术选手夏洛特·杜雅尔丹（Charlotte Dujardin）因为多次鞭打马腿的视频曝光，导致她退出即将开锣的巴黎奥运会，也引发各界对马术运动的广泛讨论。

国际马术联合会（FEI）星期二（7月23日）宣布取消六次奥运奖牌得主夏洛特的奥运参赛资格——她是英国获得最多奖牌的女奥运选手之一，原因是她在训练中使用不当方法。

FEI兽医总监阿克斯特罗姆星期三（24日）告诉路透社：“视频中显示的情况，在任何时候、任何马匹训练都完全不可接受。你可以清楚地看到，有些鞭打确实打到马匹，这会使它受惊。”

FEI兽医总监：愚蠢的训练方式

他补充说，这样的鞭打法是“愚蠢”的马匹训练方式。

2021年东京奥运会重创国际马术联合会的形象，迫使协会正视改善马匹福利的挑战。当时，一匹马在越野比赛时死亡，另一匹马在障碍跳跃时严重流鼻血；现代五项比赛时，一些对待马儿的方式也使观众震惊。

阿克斯特罗姆说，国际马术联合会最近发布一项行动计划，其中包含37项保护马匹的措施，例如鼻带紧度的规定，以及使用旨在防止严重事故的较柔软越野障碍物。

《早安英国》新闻节目星期三播放夏洛特鞭打马匹的视频，再次将马术运动推上风口浪尖。

阿克斯特罗姆说：“我们须改变，我们正在采取的行动将引领这种改变。”

善待动物组织PETA再次呼吁在奥运会禁止马术项目，并发声明说：“国际奥委会应该已经明白这个信息：将马术项目从奥运会移除。”

夏洛特星期二在社媒发文宣布退出奥运会，表示视频显示她做出一个判断错误的行为，这与她的性格不符，也不反映她平时训练马匹或指导学生的方式。

夏洛特的队友卡尔·赫斯特（Carl Hester）7月早些时候告诉路透社，所有马术运动员都须密切关注马匹福利。他说：“他们已经取消马戏团的动物表演，不是吗？因为那是不公平的，我们必须确保这种情况不会在马术运动中发生。”