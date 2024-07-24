奥运男足率先开踢 西班牙力擒乌兹别克斯坦取开门红

奥运男子足球比赛本地时间星期三（7月24日）晚上在法国南部城市圣埃蒂安的热奥弗鲁瓦基查尔体育场开踢，这是2024年巴黎奥运最先开打的比赛，西班牙旗开得胜，以2比1战胜对手。

欧锦赛冠军西班牙和美洲杯冠军阿根廷的对手分别是乌兹别克斯坦和摩洛哥，由于奥运会足球项目是23岁及以下（U23）国奥队的比赛，因此不少名将缺阵。

西班牙曾在1992年巴塞罗那奥运会夺冠，他们此役显得来势汹汹。西班牙在上届东京奥运会也闯入了决赛，只是在加时赛不敌巴西，让后者卫冕成功。

西班牙的C组对手乌兹别克斯坦则是首次参加奥运男足正赛。第29分钟，鲁伊斯（Ruiz）助攻普维尔（Pubill）破门，为西班牙首开纪录。这也是本届奥运会的首个进球。

上半场结束前，西班牙后卫库瓦尔西（Cubarsi）犯规，让乌兹别克斯坦获得罚球，前锋肖穆罗多夫（Shomurodov）一蹴而就，助球队扳平比分。

西班牙下半场马上还以颜色，米兰达（Miranda）助攻戈麦斯（Gomez），后者在第62分钟帮助球队重夺领先权。

西班牙下一轮的对手是多米尼加共和国，而乌兹别克斯坦则迎战埃及。

阿根廷扳平球比赛中断两小时后被推翻 1比2不敌摩洛哥

在另一场比赛中，B组的阿根廷和摩洛哥也在同个时间进行较量，但现场发生戏剧性场面，阿根廷中场梅迪纳（Medina）在下半场补时阶段第16分钟一度扳平比分，但却引发球迷冲入球场的混乱。

裁判在叫停比赛后约两小时才通过录像助理裁判（VAR）判定梅迪纳越位，进球无效，并在已经空荡荡的球场恢复比赛。结果阿根廷无法在剩余三分多钟改写比分，1比2输给摩洛哥。

阿根廷不久前才赢得美洲杯冠军，球星梅西（Messi）没有参赛，由未来之星阿尔瓦雷斯（Alvarez）领衔。

前45分钟双方均无建树，不过实力不俗的摩洛哥再次展现卡塔尔世界杯八强黑马实力，在上半场结束前建立领先优势，拉希米（Rahimi）补时阶段打破僵局。

拉希米（左）梅开二度，和队友还有球迷一同庆祝。（法新社）

易边再战，拉希米延续出色状态，射进罚球在第49分钟将比分改写至2比0。不过，落后的阿根廷终于在第68分钟改写比分，索勒（Soler）送上妙传，西蒙尼（Simeone）一脚劲射破关。

补时阶段，阿根廷本来凭借梅迪纳（Medina）的进球扳平比分，岂料下来却遭遇或许是足坛史上延误最久的VAR判罚，首炮不响。阿根廷下一轮将与伊拉克展开对决，而摩洛哥的对手则是乌克兰。