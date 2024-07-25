巴黎奥运五赛项 我国五女将单枪匹马出征

巴黎奥运会还有一天就要开幕，《联合早报》的奥运前瞻系列也进入最后一篇。我国五位女将准备在各自项目单打独斗，一起来认识她们。

我国本届参加的巴黎奥运会11个项目，其中五个各由一位女选手出征。有的选手首次参赛，有的选手则在上次的奥运之旅中留下遗憾，也有选手退役多年后回归拿到奥运资格。她们所参与的或许并非大众常接触的运动，但能够拿到资格和世界各地好手竞争，已经相当不容易。

一、马术：朱佩嘉

由于上届参加东京奥运的爱驹崔比亚尼年事已高，朱佩嘉本届奥运将和另一匹马扎特奇莫（图）搭档参赛。（朱佩嘉提供）

第二次参加奥运会的朱佩嘉，上届在东京奥运会因为爱驹崔比亚尼（Tribiani）疑似在比赛过程中因为被缰绳轻微划伤，导致嘴巴出血，比赛被中断，被判零分出局。这名在英国定居的职业律师三年后卷土重来再战奥运，期待能完成上届未能完成的事。

朱佩嘉说，在东京的意外是“奇怪、反常的事件。当然在奥运后尝试沉淀和理解，意识到这是体育竞技会发生的事。这是可以发生在任何人身上的事。对于巴黎奥运，我只想全力以赴，完成比赛，拿出能够反映我在这段竞技过程中的实力和表现”。

朱佩嘉上届成为我国历来首位亮相奥运的马术选手，当时她是在奥运开始一个多月前，因为新西兰放弃参赛，而她在下来的一场比赛中拿到个人历来最佳成绩，才搭上奥运列车。

相比于上届拿到资格的“匆忙”，朱佩嘉在去年年底的奥运积分赛赛期结束后就锁定了巴黎奥运的资格，这次有更多时间备战。“训练的强度正在增强，除了骑马训练，我们也调适马匹的状态。我会上健身房，进行体力训练等。”

和她度过了10年时光的崔比亚尼，今年已20岁，属于高龄马匹。这次朱佩嘉将和另一匹马儿扎特奇莫（Zatchmo，15岁）参赛。她在2022年购买了扎特奇莫，和它培养默契，并在去年开始带它和崔比亚尼参赛，到了9月才固定将扎特奇莫选为首选坐骑，崔比亚尼则成为后备马。

朱佩嘉在2022年购入扎特奇莫，双方之间的默契两年以来已经越来越好。（朱佩嘉提供）

“扎特奇莫更高，更有力，也更年轻。虽然它可能和我没有与崔比亚尼一样了解彼此，但它愿意尝试明白我们要做的，并做到最好。”

虽然法国和英国只隔了一条英吉利海峡，但朱佩嘉从没去过巴黎。这次的马术赛场设在巴黎郊外著名景点凡尔赛宫的皇家马厩，朱佩嘉希望能借此机会参观凡尔赛宫。

朱佩嘉小档案

出生日期：1992年4月18日

参赛项目：马术个人盛装舞步大奖赛

最佳成绩：2015年东运会个人和团体盛装舞步银牌

征奥次数：第二次

比赛时间：7月30日至8月4日

二、赛艇：赛伊达

赛伊达时隔八年再次征战奥运，过去半年多以来复出并争取资格的过程可谓相当精彩。（档案照片）

同样是第二次参加奥运的赛伊达，则是时隔八年后再战奥运。曾在2016年作为我国首位参加奥运赛艇选手的赛伊达，在2017年年底停止比赛后，又于去年年底正式复出，在不到一年的时间内就踏上奥运赛场。

赛伊达在去年年初到巴西公干时，重返她曾在2016年里约热内卢奥运比赛的罗德里戈·弗雷塔斯潟湖，令她有了再回到赛场的想法。她在去年10月有机会到巴黎参加一场奥运转播训练课，见到了几位其他国家的奥运选手，在他们的激励下决定再次挑战自己，争取奥运资格。

由于她平时在一家赛艇机器公司工作，身为教练的她对这项运动并不感到生疏。赛伊达在2019年结婚后就住在美国波士顿，她去年年底为了奥运梦，搬到澳大利亚悉尼训练，并在今年2月的全国计时赛打败曾参与上届奥运的傅雪鏵等其他选手，拿到参加亚太区奥运资格赛的名额。

赛伊达从波士顿搬到悉尼训练并拿到资格，如今她要完成在里约热内卢奥运“未完成的事”。（赛伊达提供）

亚太资格赛在韩国忠州的弹琴湖举行，这里是赛伊达八年前拿到奥运资格的场所。赛伊达虽然在比赛中排在六位选手中的最后一位，本来无缘以前五名晋级奥运，但由于日本已经在其他项目拿满两个名额，导致在比赛中排名第二的另一位日本选手无法拿到奥运资格，赛伊达还是成功搭上了末班车。

不过，她在上个月一度肋骨受伤，数个星期无法下水训练，只能在室内骑单车，一度影响备战。好在她的伤势在奥运前已康复，她最近在比利时完成一次训练营后，已经整装待发，抵达巴黎准备参赛。八年前她通过了预赛的考验，最终在32位选手中排名第23，本届自然希望能更上一层楼。

赛伊达小档案

出生日期：1988年4月20日

参赛项目：女子单人双桨

最佳成绩：2013年东运会女子单人双桨金牌

征奥次数：第二次

比赛时间：7月27日至8月3日

三、皮划艇静水：陈洁娴

陈洁娴到澳大利亚训练获得成效，不仅赢得亚运会银牌，也搭上奥运列车。（新加坡皮划艇联合会提供）

同样是划船，赛伊达的赛艇（rowing）项目是背对终点进行，船桨固定在船的两边。而陈洁娴的皮艇（Kayak）项目则是以坐姿左右划水往前进。奥运的皮划艇项目分为静水和激流两类，而皮划艇则是皮艇和划艇的总称。划艇（Canoe）选手则是以跪姿划船，且只在船的一侧划桨。

陈洁娴在今年4月的亚洲资格赛夺得铜牌，并成为我国历来第二位参加奥运的皮划艇选手。这对已经投身这项运动约15年的陈洁娴来说，不仅是美梦成真，也圆满了自己在上届资格赛两度仅以不到一秒之差错过奥运资格的遗憾。

上届冲奥受挫后，陈洁娴继续向前看，她知道自己有本事冲击亚运会奖牌，并选择转移阵地，搬到澳大利亚训练。这样的异地训练收获成效，她在去年的亚运会如愿登上领奖台，取得我国皮划艇队历来最好的银牌战绩。

“我到海外训练学习很多，和外国人训练时有人激励你，像是训练后的恢复工作、出国比赛等的细节，你都能学到正确的方法，例如在出国比赛时确保有充足的时间休息，确保航班时间恰当等。”

陈洁娴有三个姐姐和一个妹妹，她和其中两个姐姐和妹妹都先后进入新加坡皮划艇国家队，但姐姐们与妹妹都已经退役，只有她还在坚持。而自从其大姐开始接触皮划艇后，她们的父亲为了送女儿去训练，多年前就决定改行为德士司机。

陈洁娴（左二）在去年亚运会夺得银牌后，与父母和大姐合照。（陈洁娴提供）

陈洁娴说：“我父母一如既往地支持我，或许我有点觉得是理所当然的，不过我对他们的支持从来没有怀疑过。”

对于个人首届奥运，陈洁娴将只关注在自己的成绩上，不关注对手的表现。“你无法控制别人的表现怎样，对我来说，我有想要达成的目标时间，还有很多我想努力的东西，所以不会为自己的排名设目标。”

陈洁娴小档案

出生日期：1991年12月25日

参赛项目：女子500米单人皮艇

最佳成绩：2023年亚运会女子500米单人皮艇银牌

征奥次数：第一次

比赛时间：8月7日和10日

四、高尔夫球：陈暄尹

陈暄尹今年年初成为职业运动员，成为我国首位拿到奥运资格的高尔夫球选手。（欧洲女子高尔夫巡回赛提供）

年仅20岁的陈暄尹是本地高尔夫球界的新星，近两年来成长势头很猛，如今更成为我国首位拿到奥运会资格的高尔夫球选手。

陈暄尹去年作为业余选手，压倒一众职业球员，在首届新加坡女子大师赛勇夺冠军，创造历史。她接着获得今年欧洲女子巡回赛（LET）的参赛资格，成为我国首名参加这项国际大赛的选手。

由于机会难得，她选择暂停美国得克萨斯理工大学的学业一年，成为全职选手，并在今年2月开季首战的肯尼亚女子公开赛中就一举夺冠，多站下来，目前在参赛的195位选手中高居第六位，最新世界排名来到个人新高的第166位，在扣除不符合入选资格的选手（每国只能有两到四位选手晋级）后，成功晋级奥运。

陈暄尹在欧洲女子巡回赛首秀的肯尼亚公开赛夺冠。（欧洲女子高尔夫巡回赛提供）

陈暄尹五岁开始接触高尔夫球，并在14岁那年向父母要求到澳大利亚进一步发展自己的高尔夫球生涯。和陈洁娴一样，她的父母为了她辞去了全职工作，举家搬到澳洲黄金海岸生活。

陈暄尹对此相当感激。她说：“他们可能是给我最大动力的人。在我14岁的时候搬到澳洲，这是一次很重大的决定，但这或许从好的方面对我带来巨大的影响……他们为我付出很多。”

父母的付出加上自己多年来的努力，让她在这两年飞跃进步，并期待她在奥运之后，继续展翅高飞。

陈暄尹小档案

出生日期：2004年4月9日

参赛项目：高尔夫球女子个人赛

最佳成绩：2024年欧洲女子巡回赛肯尼亚站冠军

征奥次数：首次

比赛时间：8月7日至10日

五、射击：郑琇鸿

郑琇鸿通过世界排名拿到奥运资格，让我国连续10届奥运都有射击代表。（档案照片）

包括本届，我国在奥运赛场上，已经连续10届都有射击选手参赛，和游泳（连续11届）及帆船（连续10届）一样，都是我国拿手的奥运项目。

30岁的郑琇鸿上个月是通过25米手枪项目的世界第17排名拿到奥运资格。这位“射击之星”目前的最新排名则是第13位，虽然要在预赛排名前八并闯入决赛并不容易，但不是完全没有可能。

在争取奥运资格的过程中，郑琇鸿在今年1月的亚洲锦标赛以一个名次之差与奥运席位擦肩而过，三个月后在巴西举行的ISSF的资格赛又因为差两个名次无缘奥运。所幸她稳定的成绩还是让她最终依靠排名拿到奥运资格。

除了25米手枪，郑琇鸿也可以参加女子10米气手枪项目，她在这个项目的世界排名是第29位。为了备战奥运，郑琇鸿在这个月前往克罗地亚训练，适应天气和时差，并寄望在韩国籍的新加坡国家队教练李道熙指导下取得好成绩。后者曾与2012年奥运冠军金江美和多名世界杯奖牌得主合作。

郑琇鸿小档案

出生日期：1994年3月11日

参赛项目：女子10米气手枪和25米手枪

最佳成绩：2022年国际射击联合会世界杯韩国站25米手枪个人赛和团体赛金牌

征奥次数：首次

比赛时间：7月27日至28日（女子10米气手枪）、8月2日至3日（女子25米手枪）