进球两小时后被吹无效 马斯凯拉诺批评过程像闹剧

（圣艾蒂安综合电）针对球队在首场小组赛经历“扳平”，比赛被中断，隔了两小时后的进球被吹无效，最终无奈吞下败仗，阿根廷国奥足球队主帅马斯凯拉诺（Mascherano）赛后抨击，整个过程是个“耻辱”，犹如“闹剧”。

在阿根廷对垒摩洛哥的小组赛，摩洛哥2比1领先时，阿根廷在伤停补时第16分钟攻入“扳平球”后，现场球迷因为不满补时太长，冲入球场，导致裁判中断比赛，带领球员离开球场。

除了抛掷杂物，身穿摩洛哥球衣的球迷也冲入球场，场面一度混乱。（法新社）

两个小时后，球迷离场、比赛恢复，比赛进入最后三分钟。此时，录像助理裁判（VAR）介入查看阿根廷的扳平球，判定阿根廷球员越位，进球不算。摩洛哥最终以2比1击败阿根廷，后者曾赢得2004年与2008年奥运男足金牌。

马斯凯拉诺说：“我当教练的时间不长，不过在我的球员生涯中，从来没有见过这样的情况。

“这是个马戏团，就是这样。我们无法控制这一切，我告诉球员现在我们只能向前看，努力争取拿下出线所需要的六个积分，目前所发生的一切除了让我们愤怒，也将给予我们力量克服未来的挑战。”

马斯凯拉诺：邻里赛也不应该出现这种情况

马斯凯拉诺说，阿根廷攻入扳平球后，因为球迷向球场抛掷杂物、冲入球场，两队队长同意比赛不应该继续进行。

“当时两队队长决定不继续比赛，但是随着时间的推移，情况开始出现不同的版本。”

马斯凯拉诺也对VAR的执行过程表达不满。

他说：“让人懊恼的是比赛被暂停。如果你要查看什么，应该在事情发生后马上查看。

阿根廷国奥队主帅马斯凯拉诺抨击比赛是个耻辱，犹如马戏团。（路透社）

“从来没有人告诉我们，那个进球是无效的。”

对于比赛在暂停后两个小时恢复进行，马斯凯拉诺说：“他们打了电话给国足足联。我不知道是谁接的电话，但是所有人都参与了。

“这是个耻辱，根本不应该发生，它毒害这项比赛，即使是邻里比赛，这样的情况也不应该发生，很可悲。

“除了奥运精神，主办单位也应该维持一定的水平，很不幸的，目前这水平并没有达到。”

阿根廷接下来将在星期六（7月27日）的第二场小组赛对垒伊拉克，摩洛哥则在同天对垒乌克兰。

以色列对马里的奥运男足赛场周边保安严密。（路透社）

以色列比赛现场 千名警察驻守

在以色列1比1踢和马里的D组赛，为了确保以色列球员的安全，在这个约有2万5000名球迷入场观看的比赛，有多达约1000名警察驻守。

一些入场观看的球迷穿上印有“解放巴勒斯坦”字样的衣服，一些挥舞巴勒斯坦国旗，这些球迷也与场内的以色列球迷发生言语冲突。

法国警方将这场比赛，以及在里昂进行的乌克兰对伊拉克比赛，列为高度危险比赛。

法国内政部长达玛宁（Darmanin）赛前接受媒体访问时说：“所有的比赛都有安保计划，不过这两场比赛，尤其是以色列与马里的比赛确实有更严密的保安与反恐防范。

“今晚在王子公园球场（以色列对马里赛场）会有1000名警察，确保所有出席的人都是为了观看比赛。”

在以色列1比1踢和马里的同时，日本在同组的另一场比赛以5比0狂胜巴拉圭。其它在新加坡时间星期四（25日）凌晨进行的奥运男足还有伊拉克在B组赛2比1击败乌克兰，主办国法国在A组赛3比0轻取美国。