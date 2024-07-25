用无人机侦查对手 加拿大女足两成员被遣回国

（巴黎综合电）针对加拿大奥运女足队被指控通过无人机侦查对手新西兰训练情况，导致球队助理教练和一名队伍分析员被取消参与巴黎奥运资格，加拿大国家奥理会称对球队的主教练贝夫·普里斯特曼对侦查对手的行为不知情，抱有信心。

除了助理教练与队伍分析员被禁止参赛外，主教练贝夫也因为这起丑闻，请辞不督战加拿大对垒新西兰的比赛。

加拿大国家奥理会首席执行官舒梅克表示，奥理会已经接受贝夫不督战新西兰比赛的请求，并称相信贝夫没有参与无人机侦查对手训练的丑闻。

他说：“我被贝夫没有参与，对这起事件也不知情的事实说服了。

“那些参与的我们都将他们剔除出加拿大团队，这个团队不允许这样的行为。这不符合我们公平竞争的标准，以及加拿大奥理会的价值观。”

若有证据显示主教练参与侦查 加拿大奥理会将保留追究权

舒梅克也强调，如果将来有证据显示贝夫参与其中，加拿大奥理会保留追究的权利。

加拿大足总正对此事展开独立的外部审查，国际足联也已经开启纪律处份程序。

加拿大女足在三年前的东京奥运会赢得他们史上的首枚奥运金牌，本次比赛他们与新西兰、哥伦比亚，以及法国队同列A组。

新西兰足总首席执行官普拉格内尔（Pragnell）呼吁国际足联，针对这些无人机侦查采取紧急行动，否则将沾污了这项运动在整个比赛的正直性。