奥运乒乓抽签结果出炉 郭勇周靖祎遭遇强敌 曾尖有望突围

抽签结果出炉后，世界第83的郭勇会在64强挑战世界第18的约尔吉奇，世界第113的周靖祎的对手则是世界第10的伯纳黛特，世界第52的曾尖则迎战世界第73的伊凡娜。

巴黎奥运会乒乓球项目将在星期六（7月27日）开打，我国男单郭勇和女单周靖祎首圈遭遇艰难挑战，另一位女单曾尖则迎战排名比她低的球员。

抽签结果在本地时间星期三（24日）晚上出炉，世界第83的郭勇会在64强挑战来自斯洛文尼亚、世界第18的约尔吉奇，世界第113的周靖祎的对手则是世界第10的伯纳黛特·斯佐科斯（罗马尼亚）。

世界第113的周靖祎首圈将遭遇艰巨挑战。（档案照片）

女队主教练井浚泓接受《联合早报》采访时说：“靖祎和郭勇抽到最强对手之一，都交锋过，对手水平也在这两个小将之上。他们只有做好自己，没有任何包袱，确保能在这样的大赛发挥自己的水平是最主要的。这个签遇到排名高的对手，对排名不高的他们来说是很正常的。”

25岁的约尔吉奇是赛会13号种子，他曾在2021年东京奥运会打进八强，郭勇在交手记录上零胜二负对手。

郭勇告诉《海峡时报》：“不管对手是谁，在这么大的比赛中，每个人都很强，所以对我来说重要的是做好准备。本周比赛主要是专注在我的策略并在场上执行，我希望不要让紧张情绪影响我，去享受场上的每一刻。”

我国女将曾尖有望晋级。（档案照片）

世界第52的曾尖的对手稍微弱一些，她将迎战世界第73、44岁的克罗地亚选手伊凡娜·马洛巴比克。曾尖两年前曾在土耳其公开赛战胜过这名球员。

井浚泓说：“这个签不是太差，但也不算很好，毕竟对手是削球打法。削球对七盘四胜赛制来说体力要求高一些，从技术角度来说也比较困难。”

井浚泓补充道，这是一场势均力敌的较量，发挥好的话，曾尖还是有机会晋级。

包括两位教练和一位物理治疗师，我国乒乓球队此役一共六人前往巴黎。井浚泓表示，目前大家都适应奥运村的情况，本来没空调的房间也安装了空调。

“餐厅的食物大家也习惯了，还能接受，整体状态都还可以，让这三个新人去好好享受第一次奥运之旅。”

我国上届奥运在单打同样派出三人征战，于梦雨止步四强，冯天薇16强出局，周哲宇则是第二轮遭淘汰。

上届亚军樊振东场场硬战

上届男单亚军樊振东（左）这次将继续出战单打，图中的他在巴黎场馆训练。（新华社）

上届男女单冠军是中国的马龙和陈梦，即将36岁的马龙踏上第四次奥运之旅，不过这次他只参加团体项目，队友樊振东和王楚钦出战男单。

在东奥获得亚军的樊振东下半区的对手都不是省油的灯，有日本的张本智和、台湾的林昀儒、东道主选手菲利克斯、德国的奥恰洛夫和伊朗黑马阿拉米扬。

女单方面，力求卫冕的陈梦与近来对她屡屡造成威胁的伯纳黛特同一区，韩国的申裕斌和日本的平野美宇也会在下半区争夺晋级资格。

乒乓球男单和女单各有67名选手参赛，排名较后的球员将参加资格赛，胜出后才晋级淘汰赛，我国三名球员全都从淘汰赛（64强）打起。

资格赛会在新加坡时间星期六晚上9时进行，64强则是星期天（28日）凌晨2时开打。