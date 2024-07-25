侧记：东运亚运奥运连番上 18年体育记者生涯仿佛按下快进键

在写这篇侧记时，我正在飞往巴黎的航班上，任务是采访巴黎奥运会，心里夹杂着各种情绪，有期待、兴奋、担忧，甚至是感慨。

期待与兴奋不言而喻，毕竟奥运会是所有运动员和体育记者最向往的运动会，更何况法国人以品味著称，特别注重美感，相信一定会把本届奥运会办得“漂漂亮亮”。记者尤其期待那前所未有在体育场外，那见证了巴黎世世代代历史变迁的塞纳河上举行的奥运会开幕式，光靠想象已足以令人兴奋。

巴黎各大著名地标与景点在奥运会期间化身为各项运动的比赛场馆，也让人无比期待当艺术和体育碰撞在一起时，能激发出怎么样的火花？你能够想象在巴黎大皇宫内举行击剑比赛，凡尔赛宫举行马术比赛吗？

担忧，相信是大家都能够猜想到的，就是因为听到了太多有关巴黎治安不好，小偷猖獗，罢工频繁，又深受恐怖主义威胁等新闻与亲身经历，记者的心里难免会有些忐忑不安。

至于感慨，那则是因为当体育记者快要18年了，近三年才开始感觉自己成为了真正的体育记者。

由于一开始加入的是《联合晚报》大家庭，而当年的晚报较注重国际足球新闻，所以出外采访的机会不多，更别说是出国报道运动会了。直到2021年晚报停刊，加入了早报团队，才开始接触到更多的体育项目，也获得了更多的采访机会。

说来还真的有点不好意思，2022年河内东运会实属自己的运动会初体验，没想到去年又有机会采访杭州亚运会，今年更是被赋予所有体育记者梦寐以求的奥运会采访任务。

这一切都来得好快，我的18年体育记者生涯仿佛突然按下了快进键，感觉有些不真实。

虽然走了一段比一般体育记者长很多的路，但我还是很高兴能走到这里，期待往后还能有机会采访世界杯，实现体育记者的“四大满贯”。