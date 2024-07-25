国际奥委会吁美国尊重世界反兴奋剂机构 否则或失盐湖城冬奥主办权

美国盐湖城星期三（7月24日）获颁2034年冬季奥运会和冬季残奥会主办权，但此前因为美国就中国泳将在东京奥运前药检呈阳事件杠上世界反兴奋剂机构（WADA），国际奥委会确认他们的合约内，有更新了美国当局必须尊重世界反兴奋剂机构的条款，否则奥委会有权取消他们的主办资格。

国际奥委会对美国正在调查中国泳将在药检呈阳的情况下，依然能够参加东京奥运的事感到不满。在这之前，WADA已经接受中方对于选手是在不知情的情况下，摄入被污染的食物的解释，独立调查也显示WADA没有偏袒中国泳将。

国际奥委会法律委员主席科茨（Coates）说，如果美国当局不尊重世界反兴奋剂机构“至高无上”的权力，盐湖城主办冬奥的权力可能被吊销。美国奥委会、残奥会和盐湖城所处在的犹他州政府，都同意修改主办城市合约内容。

犹他州州长：这是唯一确保能办冬奥方法

犹他州州长考克斯在与会者投票前发言。（法新社）

犹他州州长考克斯在投票确定盐湖城为2034年冬奥主办方之前，告诉与会者：“我们将与美国国会合作，用尽一切我们可使用的办法，来解决这些顾虑。”

他在奥运主办权后尘埃落定后说：“这是我们唯一能确定能确保我们能主办冬奥会的办法（同意国际奥委会的条款）。”

美国反兴奋剂机构（USADA）过去多年一直是WADA的抨击者，双方在针对中国泳手的调查闹矛盾后，情况变得更糟。USADA首席执行官泰格特（Tygart）发文告抨击国际奥委会此举显然是要让寻找答案的人噤声，WADA在这件事上违反规则的行为，比以往更为明显。

他直言：“今天进一步表明就目前的情况来看，WADA只是体育界的哈巴狗，干净的运动员几乎没有机会。”

WADA强烈反驳USADA的猛烈炮火，并恫言将采取法律行动，指美国国内在这件事上已经将其政治化。

在这23位中国泳将中，将有11人参加即将开幕的巴黎奥运会。