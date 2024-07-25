尚达曼总统拜访选手村 与我国健儿畅聊体育初心

尚达曼总统星期三（7月24日）在巴黎奥运选手村与新加坡运动员共进午餐，并畅谈他们恋上各自运动的初心。

我国此役派出23名运动员角逐11个运动项目，已有不少健儿抵达巴黎准备来临比赛。尚达曼总统接受法国总统马克龙的邀请，7月24日至28日出访巴黎，其中一个行程就是到选手村为参赛的健儿加油打气。

尚达曼总统说：“几名新加坡选手完成早晨训练后，我们在选手村享用丰盛（且健康！）的午餐。我们畅聊他们恋上各自运动的初心，还聊到他们如何在紧凑的训练中取得平衡，并抽出时间来休息。”

尚达曼总统（中）和夫人珍一藤木（左二）在选手村与我国健儿见面。左为乒乓球选手曾尖，右为周靖祎。（法新社）

与尚达曼总统共进午餐的运动员有田径选手珊蒂和马克·路易斯、击剑手可丽雅、赛艇选手赛伊达、乒乓球选手周靖祎和曾尖，以及游泳选手沈恩彤、陈永进、颜欣慧、沈恩夷和柯敬文。

尚达曼总统也说：“我们该为所有运动员感到骄傲，不仅是我们的奥运选手和获胜者，而是每一名拼尽全力并超越自我的运动员。”

除此之外，尚达曼总统也出席一场酒会，同旅居法国的新加坡人交流，以及与一些外国领导人和法国商界领袖会面。

巴黎时间星期五（26日）是开幕仪式，尚达曼总统也会出席，总统夫人珍一藤木以及总统办公室和外交部的官员将随行。

总统出国期间，总统顾问理事会主席张赞成将代为履行总统职务。