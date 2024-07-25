巴黎奥运网球抽签 乔科维奇和纳达尔或次圈碰面

（巴黎综合电）巴黎奥运会网球比赛星期四（7月25日）抽签结果出炉，男单头号种子乔科维奇（Djokovic）极有可能在第二圈和14届法网冠军纳达尔（Nadal）上演重量级较量。

奥运男女单打各有64名选手参赛。塞尔维亚名将乔科维奇在世界第一的意大利选手辛纳（Sinner）因病退赛后，升上第一种子。乔科维奇将在首圈对垒已经近两年没有参加单打比赛，而是专注在双打赛事的世界第三男双选手、澳大利亚的埃布登（Ebden）。

职业生涯接近尾声的西班牙“红土天王”纳达尔首圈，将对垒匈牙利选手福克索维茨（Fucsovics）。乔科维奇和纳达尔如果双双过关，两人将在第二圈碰头。

将和纳达尔搭档男双比赛的男单二号种子阿尔卡拉斯（Alcaraz），首圈对战黎巴嫩的哈比卜（Habib）。三号种子的上届冠军兹维列夫（Zverev，德国）对上另一名西班牙选手穆纳尔（Munar）。

巴黎奥运会将是英国两届男单金牌得主默里（Murray）的谢幕战，不过默里决定退出男单赛事，只和伊凡斯（Evans）搭档男双比赛。中国一哥张之臻首轮将迎战他在巡回赛的双打搭档、捷克的马哈奇（Machac）。

德国女将安热莉克 巴黎奥运会后退役

女单方面，2016年里约奥运银牌得主、德国的安热莉克·科贝尔（Angelique Kerber）宣布，她将在巴黎奥运会后退役。她首圈将和日本名将大坂直美上演“妈妈之战”。

波兰头号种子伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）首圈对手是罗马尼亚的伊琳娜—卡梅利亚·贝古（Irina-Camelia Begu）。成为美国开幕式旗手的二号种子可可·高芙（Coco Gauff）的对手则是澳洲的艾拉·汤姆贾诺维奇（Ajla Tomljanovic）。

中国头号女单郑钦文（六号种子）首圈对阵东道主选手卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）。郑钦文也将和张之臻搭档参加混双赛。