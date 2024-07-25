澳洲泳队教练“盼韩夺冠”言论惹议 恐遭逐出巴黎

（巴黎路透电）一名澳大利亚游泳队教练公开发声应援他曾执教的韩国世界冠军泳将，引起澳洲代表团不满，导致他可能会在巴黎奥运会被送回国。

澳洲游泳教练帕尔弗雷（Palfrey）早前接受媒体访问时说，他希望韩国的金禹旻能够赢得奥运会男子400米自由泳金牌，结果惹祸上身。

他说：“我认为会有三名至四名选手有机会争冠，最后100米会决出胜负，我们需要禹旻一鼓作气，这是我会告诉他的，他得拼命比赛。我真的希望他能赢，最终也希望他游得好。”

金禹旻是今年世锦赛400米自由泳的冠军得主，但这个项目也同样有澳洲的肖特（Short）和温宁顿（Winnington）与其竞争，后两人分别是2023年和2022年同一项目的世界冠军。

虽然帕尔弗雷不是肖特和温宁顿的教练，但他这番助长他人士气的言论，被澳洲奥委会指责称他犯了一个严重的判断错误。

澳泳队总教练：支持非澳洲选手 不是澳洲人行为

澳洲代表团团长安娜·米尔斯（Anna Meares）说，帕尔弗雷的言论“令人讶异”。澳洲游泳队总教练泰勒（Taylor）说，他们会讨论是否让帕尔弗雷继续在巴黎工作，“支持一名非澳洲运动员，不是澳洲人的行为”。

澳洲泳联在今年4月发公告提醒奥运会教练，不得和外国泳手展开新的合作。泰勒称，这为帕尔弗雷是否后续继续指导金禹旻留下“灰色地带”，不过他得知帕尔弗雷曾和金禹旻通过电邮讨论后者的训练计划。

泰勒说，尽管他曾指导一名英国泳手参加两届奥运，但他如果在运动会期间为澳洲工作，他不会公开支持她。“除了和她打招呼，我不会和她有联系。”

在这之前，加拿大奥运女足队因为被指控通过无人机侦查对手新西兰的训练情况，导致球队助理教练和队伍分析员被加拿大奥委会送回国。此外，日本体操女队队长宫田笙子因为违规喝酒和吸烟，被取消奥运资格。