【奥运会】韩国女将林是见打破射箭世界纪录

（巴黎综合电）巴黎奥运会的首个世界纪录在开幕前诞生。韩国射箭好手林是见星期四（7月25日）在女子射箭个人赛排名赛阶段打破世界纪录。另外三位选手也帮助射箭强国韩国包办了男女排名赛的前二位置。

巴黎奥运会射箭比赛在荣军院进行，个人赛分为排位赛和淘汰赛两个阶段。排位赛的成绩将决定淘汰赛的对阵情况。排位赛排名第一的选手将在淘汰赛中面对第64位的选手。淘汰赛阶段为一对一比赛，直到决出最后的冠军。

排位赛规定每名选手须完成六轮比赛，射出72箭。杭州亚运会三金得主林是见以694环打破由前辈姜彩瑛在2019年缔造的692环世界纪录，排名第一。她的这个成绩也比另一位上届奥运，为韩国拿下三面射箭金牌的安山所保持着的680环奥运纪录成绩高出14环，因此写下新的奥运纪录。

她赛后说：“这是我的首个奥运会，我想全力以赴。我做好了准备，接着尝试享受，成绩随之而来。”

林是见的队友南秀贤以688环的个人最好成绩位居第二。中国选手杨晓蕾则以673环排名第三。

韩国也打破女子团体赛和混合团体赛奥运纪录

个人排位赛的成绩也将决定团体赛的种子排名。韩国队以2046环的总成绩排在第一，并刷新自身在东京奥运会上创下的奥运纪录（2032环）。韩国、中国、墨西哥和印度排名前四，首圈将轮空，直接晋级八强。

韩国男队“三箭客”金优镇、李雨锡和金济德，在结束比赛后合照。（法新社）

男子个人赛排名赛方面，韩国的三届世锦赛冠军金优镇和队友金济德也分别以686和682环排名前二。加上排名第五的李雨锡（681环），韩国以2049环排名男子团体赛第一，和法国、印度、中国在团体赛直闯八强。

综合林是见和金优镇的成绩，韩国也在混合团体赛以1380环刷新自身在东京奥运会创造的1368环奥运纪录，将在16强对垒台湾或荷兰的胜者。台湾及荷兰选手由于都取得1317环成绩，将在星期六（27日）举行附加赛。