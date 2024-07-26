【奥运会】巴黎奥运游泳赛事蓄势待发 本届五大聚焦点

巴黎奥运会游泳赛27日吹响号角，两名美国泳手凯蒂和德雷塞尔的表现令人关注，中国队在爆出上届奥运会前药检呈阳仍得以继续比赛的风波后，表现肯定会被放大检视。

游泳和田径向来是奥运会上最受瞩目的两个大项。巴黎奥运会的游泳赛将于星期六（7月27日）吹响号角，本届又有哪些最值得关注的赛事和泳手呢？

一、凯蒂能否继续统治女子长距离自由泳

27岁的美国泳将凯蒂是世锦赛历来个人金牌数最多的泳手。（路透社）

自从美国“男飞鱼”菲尔普斯（Phelps）在2016年里约奥运会退役之后，近年来在国际泳坛上名字最响亮的莫过于美国长距离自由泳“女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）了。

主攻400米、800米和1500米的凯蒂（27岁），过去三届奥运会一共累计了七枚金牌和三枚银牌，其中800米更是实现了三连冠。

在游泳世锦赛上，她的21金战绩更是“闪瞎”众人，在去年收获了她个人的第16金后，她打破了菲尔普斯的纪录，成为世锦赛史上个人金牌最多的泳手。

虽然获得了巴黎奥运会200米、400米、800米和1500米的参赛资格，但预计凯蒂应该会放弃200米，毕竟她在东京奥运会200米只排名第五。

在巴黎奥运会上，1500米金牌应该还是凯蒂的囊中物，但她在上届奥运会与去年世锦赛的400米都败给了澳大利亚泳将阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus），屈居亚军；今年2月，她在弗罗里达州举行的一项800米赛事中，败给17岁的加拿大新星萨默·麦金托什（Summer McIntosh），后者甚至是2010年以来，首名在此项目游出比莱德基更快成绩的选手。凯蒂今年能从巴黎带回多少枚金牌，令人关注。

二、东道主最大夺金希望马尔尚表现

马尔尚是东道主法国队在本届奥运会游泳赛最大的夺金希望。（路透社）

游泳不算是法国的强项，近两届奥运会都没有任何金牌进账，但来自图卢兹的22岁泳将马尔尚（Marchand）的崛起，让东道主重新编制夺金美梦。

自从和菲尔普斯前教练鲍曼（Bowman）合作以来，马尔尚的表现便突飞猛进，在2022年世锦赛夺得200米和400米个人混合泳金牌，去年的世锦赛则除了卫冕这两项之外，也摘下了200米金牌。

值得一提的是，他当时还以4分02秒50打破了由菲尔普斯保持了长达15年的男子400米个人混合泳世界纪录。

三、德雷塞尔重出江湖

美国泳手德雷塞尔在上届奥运会横扫五枚金牌，但之后却爆出心理健康出了问题，一度暂别泳坛。（法新社）

在2016年里约奥运会崭露头角，助美国队赢得两枚接力赛金牌后，德雷塞尔（Dressel）在2017年布达佩斯世锦赛全面爆发，在50米、100米自由泳、100米蝶泳和四个接力赛中共斩获了七枚金牌。两年后的光州世锦赛上，他依然光芒万丈，其中的两枚接力赛金牌虽变成了银牌，却多了100米蝶泳金牌。

在东京奥运会上，他横扫五枚金牌，但令人意想不到的是，这名当时如日冲天的美国泳将竟在奥运会结束后不久爆出心理健康问题。尽管他在2022年世锦赛还是夺下两金，但之后又因心理健康为由退出了余下比赛，去年的世锦赛甚至未能获得参赛资格，因此本届奥运会重出江湖，必成焦点。

德雷塞尔将在本届奥运会全力捍卫他的50米自由泳和100米蝶泳金牌，但由于他在美国选拔赛的100米自由泳只排名第三，因此无法在巴黎奥运会上角逐这个项目。

四、药检呈阳事件后 中国队表现

中国泳手覃海洋在去年的世锦赛上包揽三项男子仰泳金牌。（法新社）

中国泳手们在本届奥运会的表现肯定备受关注，但这除了因为他们近年来在国际泳坛上的表现不俗外，更重要的是，今年4月爆出有23名中国游手在2021年东京奥运会前的药检呈阳性，但部分选手不仅参加了比赛，还赢得了奖牌。

中国反兴奋剂中心当时调查后说，运动员是在不知情下摄入一种名为曲美他嗪（Trimetazidine）的治疗心脏的药物，因此没有做出处罚，世界泳联和世界反兴奋剂组织（WADA）随后接受了中方的调查结果，决定不予干预，可是这起事件于今年4月被爆出后，引起了轩然大波。

据悉，中国泳手在抵达巴黎后便得到了“特别关照”，在10天内被要求接受200次药检。

撇开这起事件不说，本届奥运有望冲击金牌的中国泳手还真不少。在去年世锦赛包揽三项男子仰泳金牌的覃海洋，以及在今年世锦赛男子100米游出新世界纪录的潘展乐，都是中国泳队在巴黎奥运会上的夺金希望。

五、新加坡五泳手上演奥运首秀

我国“蛙后”沈恩夷若发挥出最强实力，有望在本届奥运会游进半决赛，甚至是决赛。（档案照片）

当然，新加坡泳手们的表现也值得关注。虽然八年前为我国夺得奥运历史首金的约瑟林已经退役，而大赛经验丰富的柯家姐弟——柯婷文和柯正文这次都没有出征巴黎，但柯家小妹柯敬文将首次亮相，她（蝶泳）将与沈家姐妹——沈恩夷（蛙泳）、沈恩彤（仰泳）及颜欣慧（自由泳）一同出战4X100混合泳接力。

沈恩夷和我国泳队中的唯一“男丁”陈永进都分别达到女子100米蛙泳和男子50米自由泳的奥运会A标成绩，若能在巴黎表现出最强实力，或有望进入半决赛，甚至是决赛。

两人还将分别挑战女子200米蛙泳和男子100米自由泳。在女子1500米达到B标成绩的颜欣慧则获得世界泳联的邀请，得以参加800米和1500米项目。