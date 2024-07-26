【奥运会】奥运村房内没冷气睡纸板床 我国代表团无怨言

新加坡乒乓球女队主教练井浚泓和击剑女将可丽雅都认为，巴黎的天气早晚都比较凉爽，无须冷气。

巴黎奥运会赛事星期六（7月27日）全面展开，新加坡代表团团长陈文皓透露，除了8月7日才开始比赛的皮艇女将陈洁娴之外，其余的新加坡健儿们都已入住奥运村，并且都适应得很好。

自从巴黎奥组委宣布以环保为由，决定不在奥运村的房间内安装冷气，并沿用东京奥运会的纸板床概念以来，外界的质疑与反对声浪便从未间断，毕竟气候暖化已导致欧洲近年来的夏天酷热难耐，因此为了避免晚上睡不好会影响自家运动员的表现，据报道有不少国家代表团都自带冷气机，新加坡便是其中一个。

巴黎奥运村的房内没有安装冷气机。（法新社）

天气凉爽 风扇足矣

不过，新加坡乒乓球女队主教练井浚泓在接受《联合早报》的采访时说：“新加坡奥理会考虑得非常周全，为我们提供了冷气，但对我本人来讲，只要有风，够凉快，晚上没有冷气我是可以接受的。在我们来的这几天里，早晚都只有17、18摄氏度，然后我们白天都在训练，所以感受不到房间的热。”

我国击剑女将可丽雅也说：“自从我抵达后，这里的天气还挺不错的。下了一点雨，但当太阳升起后，这样的天气很适合到处走走。对我来说，这样的天气，有风扇就已足够。我不认为冷气是必要的，但拥有它总是个不错的选择。”

新加坡和拉脱维亚及埃塞俄比亚运动员住在同一栋楼。（谢智扬摄）

纸板床硬度更舒服

至于听起来让人感觉硬邦邦与摇摇欲坠的纸板床，井浚泓反倒喜欢。她说：“这样的硬度对我和运动员来说都比较舒适，对腰也比较好。”

她还不忘开玩笑说：“可能我比较胖吧！感觉床有点窄，但欧洲的床好像都偏小。不过房间的空间还蛮大的，比伦敦（2012年）的大。”

时隔八年再为新加坡征战奥运会的赛艇女将赛伊达也觉得纸板床舒服。

至于最喜欢奥运村里的什么，可丽雅则说：“我最喜欢的是训练场就在奥运村里，我无须搭巴士来回，省了不少时间”，但这反而是井浚泓的最大“怨言”。

她说：“一切都挺好的，只是去训练场的车程有点远。可能是司机不太熟悉线路吧，来回要一小时半至两个小时。”

简约但应有尽有

自井浚泓当运动员以来，去过的奥运会次数不少，她以“简约，但应有尽有”来形容巴黎奥运村，并透露1996年的亚特兰大奥运村给她留下了最深刻印象，因为活动很多。

据报道，巴黎奥运会为打造一个可持续性的运动会，在奥运村里提供了大量的素食。问井浚泓是否吃得习惯，她笑说：“食物方面真的很健康，素食很多，但要吃饱还是有的。”

可丽雅则喜欢奥运村里除了有餐厅外，还到处设有小食摊位。她说：“真的很方便，食物也挺好吃的。”

新加坡在本届奥运会一共派出23名选手角逐11个赛项，除了帆船队的墨士廉和卢军汉住在马赛，射击女将郑琇鸿住在沙托鲁外，其他的选手都住在位于巴黎市郊圣丹尼、靠近奥运会田径赛场——法兰西体育场的巴黎奥运村。