【奥运会】加拿大逆转胜新西兰 主帅贝夫职务被暂停

（巴黎综合电）东京奥运会女足冠军加拿大在星期四（7月25日）的A组赛以2比1击败新西兰，取得开门红，不过加拿大奥理会宣布，基于收集到的新资料，将暂停主帅贝夫·普利斯特曼（Bev Priestman）的职务，改由助理教练安迪·斯彭斯（Andy Spence）带领球队出战本届奥运。

加拿大足总秘书长凯文·布鲁（Kevin Blue）发布文告宣布这项消息时说：“过去24小时，我们收集到更多关于在赛前针对对手使用无人机的资料。基于这些新资讯，加拿大足球决定在本次奥运会暂停国家队主帅贝夫·普利斯特曼的职务，一直到外部的独立调查结束。”

因为加拿大在赛前使用无人机侦查对手新西兰的训练情况，导致队里一名助教和一名队伍分析员被遣送回国。贝夫原本只是请求不督战球队对垒新西兰的比赛，然而加拿大足总在收集到更多资料后，决定暂停贝夫的职务。此外，国际足联已针对这起事件，启动纪律程序。

加拿大于星期四对垒新西兰，麦肯齐（Mackenzie）在开赛后第13分钟，为新西兰拔下头筹，克洛伊（Cloe）则在上半场补时第四分钟为加拿大扳平比分，两队以1比1结束上半场比赛。在球赛的第79分钟，伊芙琳（Evelyne）为加拿大攻入制胜球。

加拿大将对垒东道主法国

加拿大将在星期天（28日）于圣艾蒂安举行的第二场小组赛对垒东道主法国。后者在本地时间星期五（26日）凌晨的另一场A组赛，以3比2力挫哥伦比亚。

另外，世界冠军西班牙在星期四的C组赛同样扭转落后的逆境，以2比1力挫日本。巴西则在C组的另一场比赛，以1比0击败尼日利亚。B组比赛方面，德国3比0轻取澳大利亚，美国同样以3比0击败赞比亚。