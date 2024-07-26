中国泳手药检呈阳事件 世界泳联：若无新证据不重启调查

（巴黎新华电）世界泳联在星期四（7月25日）的记者会上说，如果没有其他确凿、可信的证据，不会重新调查中国运动员食品污染事件。

世界泳联主席侯赛因·阿尔—穆萨拉姆（Husain AHZ Al-Musallam）在记者会上指出，2024年以来，世界泳联委托国际检测机构（ITA）进行4000多例反兴奋剂检查，目前在已得出结果的3000多例检查中，尚未发现阳性案例。

他说：“世界泳联做了所有应该做的工作、遵守所有规则。我们有独立的反兴奋剂审查委员会，已经公布详细的调查报告。”

世界泳联反兴奋剂审查委员会在采访20多名相关人士、审查数百页文件后，于7月15日公布调查报告，其中涉及23名中国游泳运动员在2021年的食品污染事件。报告解释，世界泳联在此事的反兴奋剂工作流程，不存在任何违规问题。

世界泳联执行主任布伦特·诺维茨基说：“国际检测机构向我们承诺，如果有确凿、可信的新证据，会重启调查程序。但直到今天，我们没有收到任何这样的证据。我们知道国际检测机构与世界反兴奋剂机构和国际奥委会保持联系，他们在认真处理这件事。”

年初至今 有运动员接受逾20次检测

阿尔—穆萨拉姆强调，世界泳联将确保每一名参加奥运会的选手都接受兴奋剂检测。从今年年初到现在，有的运动员接受超过20次检测。

据中国游泳队统计，从5月5日中国游泳队集训备战巴黎奥运会至7月22日，中国运动员们接受密集的国际、国内反兴奋剂检查，包括尿检和血检。张雨霏、覃海洋、汪顺、余依婷、杨浚瑄、柳雅欣，六人接受25次以上的检测。其他运动员大都接受20次以上的检测，唐钱婷、孙佳俊、董志豪等六人接受将近20次的检查。游泳队从7月6日抵达法国多维尔训练至7月22日，张雨霏、覃海洋、汪顺、李冰洁等人也接受10次以上的“重点关照”。