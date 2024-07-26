【奥运会】以外长：伊朗恐怖组织奥运期间 或袭击以色列选手游客

（耶路撒冷讯）以色列警告说，该国运动员与游客面临在巴黎奥运会期间遭遇来自由伊朗支持的恐怖组织袭击。

以色列外交部长卡茨（Israel Katz）写信告诉法国外交部长：“有些人希望破坏这场活动的欢乐气氛。

“我们已评估与伊朗有关联的恐怖组织，以及其他恐怖组织的潜在威胁，他们的目的是奥运会期间对以色列代表团和游客发动袭击。”

除了安排警力，法国也调派约1万8000名军人，确保奥运会安全举行·。88名以色列选手也将受到24小时保护。

以色列称黑客已上网公开选手个人信息

以色列驻巴黎大使馆指出，以色列选手在社交平台上受到威胁，个人信息还被公开，相信伊朗是罪魁祸首。

以色列国家网络局也补充，黑客已开通社交媒体账户，发布该国选手们的个人信息，包括国民服役信息，以及发送威胁短信。

“网络局正与州检察官办公室的网络部合作，制止这些账户。”

以色列国家网络局总指挥波特诺伊（Gaby Portnoy）说：“伊朗在滥用这项非政治性的国际体育赛事来宣传针对以色列的数码恐怖主义，以及以色列参加这些比赛的权力。”

以色列总理内坦亚胡星期三（7月24日）向美国国会发表演讲，呼吁结成全球联盟，打压伊朗“恐怖轴心”。

伊朗公开支持哈马斯去年对以色列的奇袭，但未参与其中。以哈冲突爆发后，伊朗所支持的伊拉克、黎巴嫩、叙利亚与也门的军事组织加入其中。

伊朗对这些组织表明了支持，但强调组织的所作所为都是自主的。

以色列曾向伊朗发动空袭，酿成七名革命卫队成员，包括两名将军死亡后，伊朗在4月13日及14日，就对以色列发动了无人机和导弹袭击。