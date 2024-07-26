【奥运会】伊莲娜因病退出奥运 纳达尔腿伤或临时退赛

（巴黎综合电）奥运网球女单第三号种子伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）宣布因病退出本次奥运，之前世界首号男单辛纳（Sinner）与丹麦小将鲁内（Rune）也宣布退赛。此外，西班牙名将纳达尔（Nadal）目前面对腿伤，其教练说纳达尔有可能退赛。

伊莲娜在社交平台Instagram发文说：“宣布这则消息很难，但遗憾的是，我将无法参加巴黎奥运会。温网之后，我患上急性支气管炎。尽管我努力恢复训练，但身体仍未痊愈，医生严禁我上场比赛。”

25岁的伊莲娜本该在女单的第一轮对战杰奎琳·克里斯蒂安（Jaqueline Cristian）。退赛意味法国选手卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）将代替其位置，澳大利亚选手达里亚·萨维尔（Daria Saville）则以替补入围。

不少网球名将宣布退赛，这为将在星期六（7月27日）开始的赛事泼冷水。世界排名第一及头号种子辛纳星期三（24日）宣布，因病退出男单与男双赛事，丹麦选手鲁内也因手腕受伤退赛。

西班牙名将纳达尔有可能因伤临时退赛。（法新社）

纳达尔大腿受伤 或放弃男单

纳达尔原本将参加男单，并与小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）组队参加男双比赛。

不料，教练莫亚（Moya）说，纳达尔星期三早上感到不适而中止训练，星期四（25日）也没有训练。

纳达尔在星期五（26日）继续训练，右边大腿虽然有包扎，但整体显得从容。

莫亚说：“纳达尔对征奥感到非常兴奋，想参加很多年了。他是天生的竞争者，也十分期待与阿尔卡拉斯组队参加男双赛事。这会是两人首次合作，也会为西班牙网球创下历史。”

他补充说，纳达尔星期六（27日）大多会参加男双的赛事。虽然如此，他不愿带伤攻打男单，从而影响男双的表现。

莫亚提出，目前并未考虑放弃其中一项赛事，但到时纳达尔如果表现受阻，退出男单还是有可能。

“男双的要求较低，他们能打好的话，有望获得奖牌。”