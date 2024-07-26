曾六夺法甲冠军 波尔多破产降级至第三级联赛

（波尔多综合电）法国老牌足球队、六届法甲冠军波尔多（Bordeaux）星期四（7月25日）宣布破产，并关闭球队青训中心，解除所有职业球员的合约，成为业余球队。

由于陷入财务危机，本来在法乙（第二级联赛）的波尔多，日前被专门负责监管法国球会财务状况的国家管理控制局，降级到由业余和职业联赛球队组成的法国第三级别联赛。

波尔多在接受降级命运后，也通知法国足球总会他们决定放弃在1937年所取得的职业球会资格。

成立于1881年的波尔多，曾是培育出齐达内（Zidane）、利扎拉祖（Lizarazu）等法国球星的摇篮，最后一次夺得法甲冠军是2009年，并在2010年闯入欧冠八强。

在2021年，由于美国老板兼对冲基金King Street撤资，波尔多被行政托管，最后由现任老板洛佩兹（Lopez）收购。

但波尔多在洛佩兹接管的首个赛季就降级，财政更进一步受影响。最后洛佩斯无法扭转情况，球队目前面临4000万欧元（约5837万新元）的亏损，并在潜在买家——利物浦（Liverpool）老板的芬威体育集团日前放弃收购球队后走向破产的道路。

洛佩兹的掌管风格也备受争议，波尔多市长尤贺米克（Hurmic）就表示，因为洛佩兹“突然和个人的决定及具有风险的管理”，导致波尔多在三年时间就从法甲联赛球队变成业余队。

波尔多指出，尽管他们将关闭球队青训中心，但仍将保留青年队，并将尽可能和法国各足球单位扫除障碍，参加新赛季的第三级联赛。