【奥运会】一片森严保安中 巴黎迎来奥运开幕式

（巴黎综合电）巴黎星期五（7月26日）在一片森严保安中，迎接2024年夏季奥运开幕礼。

开幕礼将由约7000名选手乘船游塞纳河，预计引来超过30万名观众。不料，在万众瞩目之际，法国TGV高速铁路网遭到破坏分子袭击，暴露安全隐患，也造成严重干扰，目前并未有人承担责任。虽然如此，当局表示开幕式将按计划进行。

这场袭击在离开巴黎偏远的地方发生，巴黎为了开幕礼展开大规模安全行动，动员了约4万5000名警察和数千名士兵。

开幕式当天较早时候，许多警察在巴黎市中心严阵以待。（谢智扬摄）

自2022年的北京冬季奥运会以来，全球已经历乌克兰战争和加沙动乱，整个国际氛围紧绷。面对严峻的国际形势，法国动用大量资源森严戒备，但当局一再强调，开幕式或奥运会本身并没有接获特别的威胁。

为了进行大规模安全行动，当局已经使用反恐法的权利，对155人采取监视措施，限制他们的行动。此外，以色列选手来往比赛地点时，也将由精英战术部队跟随，全程受到保护。

许多世界领袖也将出席奥运会的开幕式。因此，狙击手将从屋顶上提供保护，赛纳河河床已被扫除炸弹威胁，巴黎的领空这段时间也将关闭。

针对奥运会比赛本身，雷达侦察机和“死神”无人机将从高空监视关键地点，幻影2000战斗机也已随即待命，拦截任何侵入限航地区的飞机。

严格安保引市民不满

法国总统马克龙在社交平台X上发布视频，表示一切准备就绪。

虽然如此，森严保安却造成巴黎民众的不满。警方在塞纳河旁设下安全区，任何想要进入的人须持QR码通行证才得以进入，夏季本该热闹的咖啡座也因限制而变得冷清。

任何进入限制区的人都必须显示QR码。（彭博社）

据国际奥委会7月20日发布的声明，俄罗斯入侵乌克兰也意味着莫斯科派出的运动员人数减少，只有15名选手达到并接受中立者参赛资格的要求。白罗斯则将派出17名以中立者身份参赛的选手。

乌克兰将派出140名选手，是苏联解体以来人数最少的一次。

开幕式将带来惊喜

开幕礼将代表巴黎奥运会正式开始，在本地时间星期六（7月27日）凌晨1时30分进行。开幕礼将经过巴黎的著名景点，包括卢浮宫与艺术桥。这也是史上第一次在体育场外举行的奥运开幕式。

奥运会开幕礼历来首次在体育场外举行。（路透社）

开幕礼做足保密措施，表演艺人完整名单、谁将最后带着火炬点燃奥运火焰等细节尚未释出。

总共将有超过1万零500名选手参加本届奥运会。足球和橄榄球等比赛星期三（24日）已开打，第一枚金牌将在星期六（27日）决出。闭幕式将在8月11日举行。