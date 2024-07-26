【奥运会】奶奶级乒乓球选手巴黎相遇 倪夏莲曾之颖重温旧时光

（巴黎综合电）卢森堡的“最强乒乓球奶奶”倪夏莲（61岁）每次参加奥运会都是媒体关注的焦点。今年除了她，乒乓球赛场还有另一位“奶奶级”女将，就是代表智利的58岁选手曾之颖。这两位曾经的中国国家队队友时隔41年在巴黎奥运会再相遇，令人感叹“缘分果然很奇妙”。

中国《新民晚报》报道，倪夏莲和曾之颖日前在巴黎奥运村的广场偶遇，两人言谈甚欢。网上视频显示，她们过后也在乒乓球场碰面合照。

两人曾经是住在隔壁宿舍的中国国家队队友，过后分别移居到卢森堡和智利。这已经是倪夏莲第六次参加奥运会，继续成为奥运赛场上最年长的乒乓球运动员。2019年重拾球拍的曾之颖则在今年5月赢得了奥运泛美区资格赛后，第一次参加奥运会。

曾之颖到智利经商 重拾球拍后名气大涨

曾之颖曾是中国八一乒乓球队的功勋球员，在16岁入选中国乒乓球国家队。但在1986年，由于国际乒联规定所有选手必须使用红黑两色的乒乓球拍，此前用惯同色乒乓球拍的曾之颖球路更容易被对手预测，影响了她的成绩，最后离开了国家队。她在1989年收到邀请前往智利执教，并在那里结婚生子，过后开家具公司，逐渐放下球拍。

曾之颖在智利名气不小，连总统博里奇也是她的粉丝。（法新社）

她在2003年为了向儿子介绍乒乓球，重新打球并拿到2004年和2005年智利全国冠军，但过后再次停止打球，直到几年前才又重返球台，并成了智利当红的乒乓球奶奶，连智利总统博里奇（Boric）都成了她的粉丝。

到了今天，曾之颖依然记得当年在国家队和倪夏莲相处时的场景。“夏莲姐当年已经是世界冠军了（1983年世锦赛女团和混双金牌），但是一点都没有架子，经常来我们小队员的房间和我们聊天，给我们带零食吃，还经常鼓励我们。”也因此，将这名姐姐深藏在心中。

多年之后，当乒乓球爱好再次成为生活的一部分，曾之颖一下子想到了儿时的大姐榜样。“我这些年一直关注着夏莲大姐，看她在各类比赛中不断创造历史，感觉特别励志。”

曾之颖感慨，正是因为倪夏莲的六度奥运参赛经历，让自己萌发了参加奥运的念头。“可以说，没有夏莲姐的榜样，就没有我梦想成真的今天。”

她在接受美国有线新闻网访问时也感触良多地说，在她锁定奥运资格当下，小时候带她去训练和比赛，现年92岁高龄的父亲在清晨5点都没睡，在中国通过屏幕见证女儿圆梦。

与两队友参赛 倪夏莲“儿女双全”

倪夏莲曾在2021年世锦赛赢得女双铜牌，证明年龄不是问题。图为她2022年来新参加WTT新加坡大满贯时，为丢分感到惋惜。（档案照片）

曾之颖和倪夏莲都感慨，儿时乒乓球训练已成为难以磨灭的肌肉记忆，“若不是因为当初在国乒打下的基础，根本不可能有奥运梦想实现的现在。”

来到巴黎，倪夏莲笑称自己是“儿女双全”——她口中的儿女是两名队友：31岁的莎拉·德·努特（Sarah De Nutte），以及25岁的姆拉德诺维奇（Mladenovic）。与她的丈夫兼球队主教练丹尼尔森（Danielsson）在一起，他们就像“一家四口”。

莎拉和姆拉德诺维奇是卢森堡乒乓球的未来，而已经是传奇的倪夏莲会打球打到什么时候，也是令人关注的焦点。

“下一届奥运还来吗？”面对记者的提问，倪夏莲说，这是个极难回答的问题，只要还具备竞争条件，她就不会轻言放弃，“永远不要说‘永远’，很难想象自己离开球场的日子，我对乒乓球的感情当真是依依不舍。”

曾之颖的奥运首秀将在本地时间星期六（7月27日）晚上的资格赛展开，争取晋级64强。倪夏莲则在星期天（28日）凌晨的64强登场。在这之前，倪夏莲还将作为卢森堡旗手，参与奥运会开幕式。