【奥运会】后生可畏与老而弥坚 盘点本届奥运最小与最老选手

四年一次的奥运会从来不乏初出茅庐的小将和经验老道的老将，今年的巴黎奥运会，中国滑板选手郑好好以11岁之龄成为年龄最小的选手，加拿大选手吉尔·欧文（Jill Irving）和乒乓球好手倪夏莲则是年龄最大（61岁）的运动员。

中国奥运代表团共派出405名运动员参赛，年仅11岁的郑好好也是中国代表团历届奥运会最年轻的参赛选手。

郑好好也是中国代表团历届奥运会最年轻的参赛选手。（取自郑好好微博）

郑好好会在闭幕式当天（8月11日）满12岁，她将亮相滑板女子碗池。这是滑板继2021年东京奥运会后第二次成为奥运正式项目。日本上届作为东道主赢得三枚金牌，其中在女子街式赛夺冠的西矢椛以13岁又330天之龄，成为日本及亚洲最年轻的奥运金牌得主；这也是史上第三年轻的奥运金牌得主。

奥运历史上最年轻的运动员是来自希腊的体操选手迪米特里奧斯·伦茲拉斯（Dimitrios Loundras），他参加1896年首届奥运会时，年仅10岁218天。

年龄只是数字 心中有梦多老都去追

奥运会不只是年轻人的舞台，例如61岁的加拿大马术选手吉尔，拼搏多年后，终于在巴黎迎来她的奥运首秀，同样也是61岁的卢森堡乒乓球选手倪夏莲将第六次出战奥运会。

吉尔50年前开始学习马术，但她在这几十年里都未能实现参加奥运会的梦想，直到巴黎的到来。

她原本有计划参加东京奥运会，但由于奥运因疫情关系推迟一年，她的马儿太老导致无法参赛。能参加巴黎奥运，吉尔坦言很激动，但她并不觉得自己61岁，感觉像31岁。

同样也是61岁的倪夏莲是奥运经验丰富的老将，这是她第六次踏上奥运舞台。她也是卢森堡代表团的擎旗手。

从2008年北京奥运会、2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会、2021年东京奥运会，到2024年巴黎奥运会，倪夏莲从一名“老将”变成“更老的老将”。作为左手直板球员，她曾在1983年代表中国赢得世乒赛团体冠军。代表卢森堡出战后，她三次获得欧锦赛女单冠军，也在2021年休斯敦世乒赛与队友斩获女双铜牌。

奥运会历史上最年长的运动员是瑞典射击选手奥斯卡·斯旺（Oscar Swahn），他参加1920年安特卫普奥运会时已72岁。