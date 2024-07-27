【奥运会】五场友谊赛磕磕碰碰 金牌非美国男篮囊中物

连续两届世锦赛无缘冠军，NBA如今又是国际球员当道，美国篮球的统治性地位摇摇欲坠。在这样的背景下，美国男篮组成当下最强阵容，要在奥运赛场捍卫荣誉。对于球迷而言，想要看詹姆斯、柯里和杜兰特并肩作战，只剩这一次机会。

尽管在2021年东京奥运会仍旧涉险夺冠，但美国男篮在过去两届世锦赛，表现堪称耻辱。2019年世锦赛，美国男篮仅排名第九，2023年也只排名第四。

美国男篮一贯轻视世锦赛、重视奥运会。在去年世锦赛后，詹姆斯（James）开始四处招兵买马，希望各路球星能够一起参加奥运会，组成堪比1992年梦之队和2008年救赎之队的超豪华阵容。

从这次的美国男篮名单看来，詹姆斯的呼吁卓有成效。柯里（Curry）、杜兰特（Durant）、安东尼·戴维斯（Anthony Davis）、布克（Booker）、塔图姆（Tatum）、爱德华兹（Edwards）等大牌球星纷纷加入。甚至2023年NBA最有价值球员恩比德（Embiid）也放弃出生地喀麦隆和主办国法国，选择加入美国队参加奥运会。

美国五场友谊赛全胜 但并非一帆风顺

尽管伦纳德（Leonard）因伤退出，但从阵容上看，这毫无疑问是目前所能组成的最强美国队。詹姆斯、柯里和杜兰特三大巨星终于合体也是本届美国队的最大看点。39岁的詹姆斯和35岁的杜兰特分别拥有两面和三面奥运金牌，但36岁的柯里之前只参加过世锦赛，从未参加过奥运。只是这样的强大阵容在奥运会将有怎样的表现，是个疑问。

奥运会前，美国队在拉斯维加斯、阿布扎比和伦敦打了五场友谊赛，尽管全部胜出，但其中三场分差都在10分以内。在伦敦的两场对阵南苏丹和德国都是逆转胜，分别只胜一分和四分，这两场都需要詹姆斯在最后时刻一锤定音才能获胜。

詹姆斯（中）是美国男篮当之无愧的老大，他在对阵南苏丹和德国的友谊赛扮演关键得分角色。（法新社）

在国际赛场上实力强大的杜兰特因伤缺阵全部五场友谊赛，美国没有亮出全部底牌，但无法回避的是，在其他国家不断涌现篮球超级巨星的今天，美国篮球已不再具有独一档的统治力。就算是派出最强阵容，美国在奥运夺冠也不是100%。

全明星阵容也有缺陷

另外，全明星阵容也会带来适配性的问题，如今NBA顶尖球员鲜少能够攻防兼备，这就导致他们很难打出标志性的压迫防守，就地发动快攻的打法。一旦陷入阵地战，缺少磨合与默契的美国队便不再具有明显优势。

在险胜南苏丹后，柯里就认为，球队的问题在于防守。他说：“如果我们没能在比赛打出特点，那么我们可能会输掉比赛。我们最强的一环就是防守，如果我们在防守端做得足够好，那么不管面对什么样的对手，我们在整场比赛都能完全压制住对手。”

柯里说，如果防守端做得足够好，那么不管面对什么样的对手，美国队在整场比赛都能完全压制住对手。（法新社）

从赛程上看，美国与塞尔维亚，南苏丹和波多黎各同在C组，小组前两名直接进入复赛，三个小组中战绩较好的两个第三名也可以进入复赛，第四名直接淘汰。美国前两场比赛分别在本地时间星期天（7月28日）晚上和8月1日凌晨对战塞尔维亚和南苏丹这两大劲旅，战胜其中一个对手就可奠定小组前二排名晋级，当然最好的结果是两场全都取胜。

南苏丹已经在友谊赛证明实力。塞尔维亚也跟美国在友谊赛交手，当时塞尔维亚79比105惨败。不过塞尔维亚在友谊赛也有所保留，神射手博格丹诺维奇（Bogdanovic）因伤没有出场。塞尔维亚是去年世锦赛亚军，并且有超级中锋约基奇（Jokic）坐镇，不可小觑。

塞尔维亚有NBA巨星约基奇（中）坐阵，实力不容小觑。（法新社档案照片）

如果成功从小组中突围，美国在淘汰赛还有可能碰到法国、德国、加拿大、澳大利亚等强敌。自2008年重夺奥运冠军以来，这将是美国男篮最艰难的一次奥运之旅，但作为球迷，我们需要等待的就只是一场场精彩好戏。