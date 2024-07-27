巴黎奥运会雨中揭幕 席琳狄翁埃菲尔铁塔献唱掀高潮

“雨神”降临巴黎奥运会开幕式，但那丝毫没有浇息众人的热情。

天公不作美，前一天还万里晴空的法国巴黎，星期五（7月26日）到了奥运会开幕式当天，却一早就乌云密布，“雨神”也在开幕式前几个小时突然降临，雨势更有越来越大的趋势。

尽管现场观众都得狼狈地穿起雨衣或撑起雨伞，但这一切都浇息不了众人的热情。

天公不作美，让巴黎奥运会开幕式当天下起了倾盆大雨。（海峡时报）

乘船入场奥运史无前例

为了庆祝奥运会在阔别100年后回归巴黎，巴黎奥组委可谓煞费苦心，尽心策划了一场别开生面的开幕式，摒弃了奥运会开幕式一贯在体育场内举行的传统，将它搬到见证了巴黎世世代代历史变迁的塞纳河上。

巴黎奥运会开幕式上，法国队的运动员乘船从塞纳河上经过，观众在一旁观看。（路透社）

对于近年来频频受到恐怖威胁的法国来说，要在首都巴黎市中心内举办奥运会开幕式，无疑是个艰巨的挑战。而就在晚上的开幕式举行前几小时，便爆出了法国铁路系统遭遇大规模蓄意破坏事件，所幸不影响市区内的交通，开幕式如期在晚上7时30分拉开序幕。

来自205个国家的约8500名运动员乘坐85艘船只，从奥斯特里茨桥（Austerlitz）出发，途经多个巴黎著名景点与地标，其中就包括在奥运会期间化身为比赛场馆的协和广场（Place de la Concorde）、荣军院（Invalides）、巴黎大皇宫（Grand Palais）、埃菲尔铁塔（Eiffel Tower）等，最终在埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场（Trocadero）结束，总航线约六公里。

新加坡代表团乘船进入特罗卡德罗广场。（路透社）

新加坡团队29人参加开幕式

希腊是首个亮相的代表团，新加坡则是第168个出场。

我国包括团长和教练在内，一共有29人参加了这场开幕式，同样是第二次参加奥运会的田径女将珊蒂和帆船手卢军汉，是新加坡在本届奥运会的两名擎旗手。

卢军汉说，很荣幸能和珊蒂一起挥舞着新加坡国旗，并对自己的第二届奥运会充满期待。

珊蒂则直呼能在奥运会上担任擎旗手，感觉像一场梦，这是她一辈子都不会忘记的美妙时刻。

日前到奥运村为本地健儿们加油打气的尚达曼总统伉俪，也出席了开幕式。

尚达曼总统伉俪穿着雨衣出席巴黎奥运会开幕式。（海峡时报）

女神卡卡与席琳狄翁亮相让人惊喜

担任本届奥运会和残奥运开幕式艺术总监的法国著名舞台导演和演员佐利（Jolly）此前在受访时说，他将竭尽所能融合新旧元素和展示法国的多元文化。

结果他说到做到，开幕式当晚汇集了大量风格迥异的艺术表演，女神卡卡（Lady Gaga）开场后不久上演类似卡布莱的演出，令人惊艳，但掀起全场最高潮的莫过于去年底刚爆出患上“僵硬人症候群”的另一名乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）在开幕式末端，现身埃菲尔铁塔上高唱经典法语歌曲“Hymne à l’amour”。

乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）在埃菲尔铁塔上献唱一首“Hymne à l’amour”，将巴黎奥运会开幕式推向高潮。（路透社）

开幕式上也完成了最后阶段的火炬传递，法国足球传奇齐达内（Zidane）与西班牙网球天王纳达尔（Nadal）的出现引起了不小的骚动。为东道主点燃主火炬的则是法国柔道奥运冠军泰迪·里纳（Teddy Riner）和田径女将玛丽·何塞·佩雷克（Marie-Jose Perec）。