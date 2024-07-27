【奥运会】透视角：开幕式创意无限 节奏拖沓留待后来者超越

一场大雨打乱了巴黎夏夜，给首次在户外举行的奥运会开幕式增添了更多难度。法国主办方准备了无限的创意，融入了无限多的元素，可惜的是没能把握好节奏，留给后来者超越。

开幕式以法国游戏公司育碧（Ubisoft）著名游戏《刺客信条》（Assassin’s Creed）中的刺客串场，预先录制的视频与现场表演穿插，带着巴黎全城狂欢，也带着观众走遍巴黎，走进法国的历史与现在。走近红磨坊的康康舞、重建中的巴黎圣母院，象征法国大革命的《悲惨世界》桥段以及卢浮宫中的各种典藏。

让人叫绝的是，法国人没有满足于简单说教的演出，大革命中的断头王后玛丽居然唱起了大革命歌曲，随之响起现代的重金属摇滚，衔接是如此自然，让人不禁拍手叫绝。荣军院外，军乐队与节奏蓝调（R&B）歌手共舞，也是奇妙的组合。

现代的平权元素也没有缺席，黑人女歌手手持三色旗高唱马赛曲，宛如现代版的自由女神，在歌声中，一座座女性平权先驱的铜像在塞纳河畔升起。这些铜像在奥运会后会继续留在巴黎。

录制的视频中，也用向经典电影致敬的方式，带入了同性恋元素。点火仪式前的模特走秀也让人忍俊不禁。在部分人眼中，巴黎的浪漫或许仍显得光怪陆离甚至离经叛道，但200年前、100年前的人们看当时的巴黎，又何尝不是？

点火环节用近半小时

运动员沿着塞纳河坐船进场，将进场仪式融入到开幕式表演，避免了过往开幕式中，200多个参赛国依次进场的冗长环节，也是一大创新。可惜的是，到了奥运会旗进场以及最高潮的点火环节，节奏明显拖沓。

刺客身披五环旗，骑着铁马从塞纳河上破浪而来的画面极富美感，但用时明显过长。升旗时五环旗倒挂，也是开幕式中最大的一处穿帮。

刺客身披五环旗，骑着铁马从塞纳河上破浪而来的画面极富美感，但用时明显过长。（路透社）

之后的点火仪式中，让纳达尔（西班牙）、塞雷纳·威廉姆斯（美国）、纳蒂亚（罗马尼亚）和卡尔·刘易斯（美国）这四位非法国运动员参与，乘船将火炬从埃菲尔铁塔送至卢浮宫也是创新和开放的体现，只可惜仍是时间过长。从齐达内手持火炬走到铁塔下，到最终点燃主火炬，热气球升起，用时接近半个小时，相信也创下了点火仪式的纪录。

纳达尔的奥运谢幕战开幕前夕，也被赋予火炬手使命。（法新社）

户外奥运开幕式 或成未来新趋势

当然，一切的抱怨，都在席琳迪翁（Celine Dion）亮相铁塔，放歌高唱的一刹化作乌有，剩下的就只是感动和震撼。身患“僵硬人症候群”的天后仍旧献上了完美演出，让笔者想起了在2006年都灵冬奥会上献上最后演出的男高音之王帕瓦罗蒂。而在美国NBC电视台负责解说的歌手凯莉·克拉克森（Kelly Clarkson）泣不成声，她说：“如果歌唱也是运动的话，席琳已经赢得了冠军。”

这毕竟是奥运史上的第一次，但有巴黎的珠玉在前，四年后在美国洛杉矶，主办方恐怕也不会再将开幕式搬回体育场了。就如同1992年巴塞罗那奥运会首次在夜间举办开幕式一样，在户外举办开幕式也会成为未来奥运会的必备。