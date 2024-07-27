【奥运会】距离巴黎1万6000公里 大溪地迎来奥运冲浪手

（大溪地路透电）冲浪奥运选手齐聚法国大溪地（Tahiti）岛庆祝巴黎奥运会的盛大开幕，在阳光、鼓声与舞蹈中于新加坡时间星期六（7月27日）凌晨举行欢迎仪式。

大溪地距离巴黎约1万6000公里，创下奥运会史上最远举办场地的纪录。灿烂的阳光与巴黎的阴雨天气形成鲜明对比。运动员和官员们与当地表演者一起在开幕式身着草裙和花环跳舞，通过融入波利尼西亚文化的庆祝活动，向冲浪运动的悠久历史致敬。

在距离冲浪比赛场地胡阿希内岛（Teahupo’o）40公里的一个海滩公园，冲浪运动员将来自各自家乡的沙子倒入一个共同的容器中，将不同的颜色和纹理混合在一起，象征着团结与对海洋的尊重。

在大溪地的开幕式上，开幕式用具和嘉宾通过独木舟抵达，之后被抬进黑沙海滩上的大帐篷，所有运动员们就在主帐篷内参与游行。

在大溪地长大的瓦希妮·费耶罗（Vahine Fierro）和考利·瓦斯特（Kauli Vaast），将在家乡父老面前尝试冲金。

在大溪地的胡阿希内岛长大的瓦希妮·费耶罗（左）从两岁开始冲浪，身前的容器中的沙子来自世界各地。（法新社）

摩洛哥选手拉姆齐·布希安（Ramzi Boukhiam）说：“感觉很好，和巴黎的开幕式肯定很不一样，虽然相隔1万6000公里，但我们身处天堂。”

冲浪在东京奥运会第一次亮相，此届则来到法属波利尼西亚向风群岛中的胡阿希内岛，这是世界上最好的冲浪点之一。冲浪比赛将于新加坡时间星期天（28日）凌晨进行。