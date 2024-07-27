【奥运会】开幕式下雨表演不够多 购票观众叹不尽兴

（巴黎法新电）尽管巴黎奥运会开幕式顺利举行，但现场下起的雨让一些观众感到扫兴，也认为表演不够多，引来不少批评。

由于开幕式在巴黎塞纳河上的开放场所举行，因此下雨时观众只能穿着雨衣观看表演。从巴西远道而来的阿马迪乌在雨中接受法新社采访时透露，自己后悔花了2700欧元（约3940新元）买头等座位。

大多时间只能通过大屏幕看表演的他说：“对那些从电视上观看开幕式的人来说，这一定是一场令人惊叹的表演，有美丽的画面。但对于我们在这里的人来说，我们看不到表演，只看到许多船只经过。”

阿马迪乌表示，他从巴西一路赶来法国花了很多钱，得到的却是一次糟糕的体验。

绵绵不断的雨让不少观众心情低落，但有的人却积极看待。来自英国的史密斯和他的妻子也出席了开幕式，他说：“表演很精彩，这是一个有趣的方式，非常新颖。虽然有点被天气影响了，但我们是英国人，我们习惯了。”

闸门延迟开放 有人等候时晕倒

民众多数时候只能看到一艘又一艘的代表团船只经过，看表演则多数时候是通过大屏幕观看。（彭博社）

虽然有巨星女神卡卡（Lady Gaga）和席琳迪翁（Celine Dion）献唱，但观众仍认为表演不够多，这是因为12个表演艺术场景的表演分布在运动员六公里巡游路线的桥梁上。大约30万人沿塞纳河围观，这意味着很多人不得不通过大屏幕观看其他表演。

美国民众吉尔莫带了妻小来看开幕式，他直言非常失望。就连法国本地人也不满意，玛丽-特蕾兹·罗凯特说：“我们以为整个路线都会有娱乐节目。”

由于检票机器没有准时送到工作人员手上，许多闸门比原定时间迟了一到两个小时开放，更有人在等待的时候晕倒。

不过，经历过法国铁路系统遭遇大规模蓄意破坏事件，开幕式仍顺利举行，巴黎市民梅西亚德为国家表现出的韧性感到自豪。

他说：“无论是蓄意破坏事件还是大雨都没能阻止我们。我们坚持了下来。”

在市中心酒吧里通过电视观看开幕式的另一名巴黎居民克莱尔也说，自己感到很激动。“很宏伟。我为巴黎感到骄傲，为自己是法国人感到骄傲。”