【奥运会】我国健儿上场时间与战绩一览

2024年巴黎奥运会新加坡时间星期六（7月27日）凌晨正式开幕，新加坡共有23名运动员参赛。开幕当天，我国健儿就将出战五个项目。
所有时间均为新加坡时间：
7月27日
15:20（新加坡时间） — 羽毛球混合双打：许永凯／陈薇涵以0比2不敌马来西亚陈堂杰／杜颐沩。
15:20 — 羽毛球女子单打：杨佳敏2比0战胜难民队伊朗选手多萨·亚瓦里瓦法。
16:00 — 击剑女子个人重剑：可丽雅首战15比14战胜秘鲁选手玛丽亚·多伊格。下一轮不敌来自意大利的2023年世锦赛女子重剑亚军阿尔贝塔·圣图乔，止步32强。
16:12 — 划船女子单人双桨：赛伊达进入复活赛。
18:30 — 射击女子10米气手枪：郑琇鸿，无缘前八。
7月28日
16:00 — 乒乓球女子单打：周靖祎对阵罗马尼亚选手伯纳黛特·斯佐科斯（Bernadette Szocs，世界第12）
17:25 — 击剑女子个人花剑：阿米塔
17:27 — 游泳女子100米蛙泳：沈恩夷
18:15 — 乒乓球女子单打：曾尖对阵克罗地亚选手伊凡娜
19:00 — 乒乓球男子单打：郭勇对阵斯洛文尼亚选手约奇克
7月29日
02:20 — 羽毛球男子单打：骆建佑对阵捷克选手劳达
17:00 — 羽毛球混合双打：许永凯／陈薇涵对阵美国组合邱恺翔／珍妮·盖
7月30日
17:00 — 马术个人盛装舞步：朱佩嘉
17:15 — 游泳男子100米自由泳：陈永进
17:44 — 游泳女子1500米自由泳：颜欣慧
7月31日
17:00 — 游泳女子200米蛙泳：沈恩夷
8月1日
17:16 — 游泳男子50米自由泳：陈永进
18:15 — 帆船男子标准激光级：卢军汉
8月2日
15:00 — 射击女子25米手枪精准：郑琇鸿
16:35 — 田径女子100米预赛：珊蒂
17:35 — 游泳女子800米自由泳：颜欣慧
8月3日
16:35 — 田径男子100米：马克·路易斯
18:44 — 女子4X100米混合泳接力：沈恩彤、沈恩夷、颜欣慧、柯敬文
8月4日
16:55 — 田径女子200米：珊蒂
18:13 — 帆船男子水翼风筝板：墨士廉
8月7日
15:00 — 高尔夫女子个人：陈暄尹
15:30 — 皮艇女子单人500米：陈洁娴