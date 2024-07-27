【奥运会】男篮首战澳洲胜西班牙 世界杯冠军德国大胜日本

在新加坡时间星期六（7月27日）开打的巴黎奥运会男篮首场比赛由A组的澳大利亚赢下，以92比80战胜西班牙，之后进行的B组小组赛中，世界杯冠军德国以20分大胜日本。

澳洲与西班牙队员在比赛中对抗激烈并伴有口头与肢体上的冲突，全场共有43次犯规。西班牙虽在后三节进攻火力与澳洲持平，甚至在第三节还剩六分钟时曾以56比54短暂地领先，但因外线出手效率低下，全队37投12中，无法追回第一节所落后的10分。

澳洲的三分球投射十分高效，24投12中将比赛主动权掌握在手中，最后以92比80拿下巴黎奥运会男篮首场比赛的胜利。

第三节末日本内外线同时哑火 德国拉开比分

B组的第一场小组赛中，日本与去年男篮世界杯冠军德国前两节相互飙分，半场只落后10分。但第三节末日本内外线同时哑火，德国依赖更高效的进攻拉开比分。

日本球星八村垒全场19投只有四中，效率低下，只能眼看德国最后以97比77拿下胜利。德国球星施罗德（Schroder）串联全场，这名世界杯最有价值球员最后拿下13分、12次助攻。

日本第一节三分开花，但德国频频冲击内线造成杀伤，第一节以28比21领先日本。进入第二节德国曾将分差拉开到16分，但节末日本通过挡拆组织起一波攻势将分差追回至八分，半场德国52比44领先。