中国射击手黄雨婷盛李豪射下巴黎奥运首金

第二次出战奥运会，中国“00后”选手盛李豪携手队友黄雨婷，于星期六（7月27日）在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪赛赢得金牌。这是本届奥运会诞生的首枚金牌。

10公尺气步枪混合团体是上届奥运会的新设项目，在这个项目夺冠的东京奥运冠军中国的杨倩和杨皓然虽然今年无缘出战，但他们两组“00后”队友黄雨婷／盛李豪和韩佳予／杜林澍实力高超，为中国在该项目上组成“双保险”。

盛李豪是这四人中唯一有过奥运经验的选手，他在三年前的东京奥运会上夺得男子10米气步枪银牌。三年过去，19岁的盛李豪搭档17岁的黄雨婷，如今已斩获不少金牌，携手赢下世锦赛、亚运会等多项大赛冠军。

黄雨婷／盛李豪在资格赛以632.2环的总成绩排名第一，晋级金牌赛，他们的决赛对手是射出631.4环的韩国组合金智贤／朴是晙。

盛李豪是出战的四名中国选手中，唯一有奥运经验的。（新华社）

比赛规则是两名队员分别进行射击，每一轮射击完成后取每队两名总成绩比较，获胜的一方得两分，打平一分，失败零分，先达到16分的组合获胜。

金智贤／朴是晙在金牌战先发制人，不过黄雨婷／盛李豪以沉稳的心态连拿六分，最终以16比12赢得金牌。

铜牌则属于哈萨克斯坦组合亚历桑德拉／萨特帕耶夫，他们在铜牌战以17比5打败德国组合安娜／乌尔布里希。

中国跳水实现女子双人三米板六连冠

稍后出场的中国跳水“梦之队”也上演开门红，陈艺文／昌雅妮赢得女子双人三米板金牌，为中国代表团进账第二金的同时，她们也完成了中国跳水队在该项目上的六连冠。

中国选手昌雅妮（左）和陈艺文以巨大优势赢得跳水女子双人三米板金牌。（新华社）

陈艺文／昌雅妮从第一跳开始就保持着巨大的领先优势，两人在第四跳结束后已基本锁定金牌。最终，陈艺文／昌雅妮以总分337.68分夺冠，美国组合萨拉／卡茜迪和英国组合亚斯明／斯卡莉特，分别以314.64分和302.28分排名第二和第三。

陈艺文和昌雅妮之后将从队友变对手，她们接下来将冲击女子单人三米板的金牌。陈艺文在2022年布达佩斯和2023年福冈世锦赛都赢得冠军，昌雅妮则在2024年多哈世锦赛成功夺冠。