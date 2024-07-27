【奥运会】我国赛艇和射击健儿无法闯关 放眼复活赛和下个项目

（巴黎讯）我国赛艇选手赛伊达和射击健儿郑琇鸿，星期六（7月27日）在巴黎奥运会无法出线。赛伊达将寄望星期天（28日）举行的复活赛，郑琇鸿则将在下星期五（8月2日）的另一个项目中再努力。

36岁的赛伊达在八年前的里约热内卢奥运中曾从预赛出线，但这次无法重演这一表现。在马恩河畔韦尔水上体育场举行的比赛中，选手们要划一共2000米的距离。根据赛制，每一场预赛的前三名晋级复赛，其余选手参加复活赛。

她在比赛中排在第四航道，在前500米处就处于五名选手末端，最后无法扭转局势，成绩是8分17秒04。德国选手亚历山德拉·福斯特（Alexandra Foester）以7分36秒35取得小组第一。

她告诉《海峡时报》：“这肯定不是我的最佳表现，缺乏了速度。我还在照顾我的伤势（上个月肋部受伤），我不想让这成为借口，但我知道必须管理我的情绪和期望。不过，我认为明天会是个让我补救的机会。”

射击女将郑琇鸿 资格赛排名32

30岁的射击女将郑琇鸿较后则在沙托鲁射击场进行的女子10米气手枪资格赛中，在44名上场选手中打出567环，排名第32。根据比赛规则，选手必须在75分钟内射出60发子弹，只有排名前八的选手晋级星期天的决赛。得到第一的匈牙利选手毛约尔·韦罗妮卡（Major Veronika）取得582环。

郑琇鸿将在8月2日参加女子25米手枪项目资格赛。（档案照片）

郑琇鸿8月2日将在女子25米手枪项目资格赛中登场，她在这个项目的世界排名是第13位，10米气手枪则是第29位。