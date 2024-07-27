【奥运会】羽毛球赛开打 我国选手首日一喜一愁

我国羽毛球选手在本届奥运会率先登场，首号女单杨佳敏以2比0轻取来自难民队的选手，取得开门红；混双夫妻档许永凯／陈薇涵则两局不敌马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚，出线前景不容乐观。

巴黎奥运会星期六（7月27日）正式掀开战幔，我国羽毛球选手率先亮相，女单杨佳敏以2比0轻取难民队代表多萨·亚瓦里瓦法（Dorsa Yavarivafa），旗开得胜；混双夫妻档许永凯／陈薇涵则与马来西亚组合陈堂杰／杜依蔚激战两局后，0比2败下阵来，出线前景不容乐观。

在上届奥运会止步小组赛的杨佳敏，本届奥运签运极佳，两个小组对手都是排名偏低的选手。

她在星期六序幕战的对手多萨出生于伊朗，因国内战乱逃难至英国。

我国头号女单杨佳敏（白衣）只用了22分钟就以2比0拿下代表难民队出战的伊朗籍选手多萨·亚瓦里瓦法，取得开门红。（谢智扬摄）

杨佳敏22分钟内胜出

面对这名世界排名第1001的对手，世界排名第20的杨佳敏先礼后兵，两局都给对手送上第一分，不过她很快就实现逆转，首局以21比7拿下，次局也以21比8轻松获胜。整场比赛仅用时22分钟。

杨佳敏的下一轮对手是世界排名第97的毛里求斯选手凯特·甫·库内（Kate Foo Kune），预计能再下一城，轻松晋级16强。

相比之下，首次征战奥运会的许永凯／陈薇涵则被分到艰难的小组，除了世界第九的陈堂杰／杜依蔚之外，同组的还有世界排名第二的中国组合冯彦哲／黄东萍，以及美国组合邱恺翔／珍妮·盖（Jennie Gai，世界第30），因此这场序幕战对他们来说，至关重要。

首局比赛，世界排名18的我国组合发挥得不错，但领先至11比10后被对手反超。好不容易追至21平，却又痛失局点，让对手以23比21先拔头筹。

首局痛失局点影响心情

第一局先盛后衰明显影响了许永凯／陈薇涵的心情，两人在第二局的失误开始增多，最终以12比21落败，下仗唯有获胜才能保住出线希望。

两人在赛后都难掩失望之情，陈薇涵认为，如果时间能重来，她会在首局拿到局点时，表现得更果断。

“我觉得我们的对手在拿下了第一局后，信心大增，我们则刚好相反。我觉得我们也表现得太拘谨了，应该更放开来打。”

下轮大战世界第二组合 许永凯：尽力制造威胁

休息不到24小时，我国混双组合星期天（28日）上午又将大战冯彦哲和黄东萍。两人心里都非常清楚，在输给马来西亚组合之后，要出线已变成了极为艰难的任务。

许永凯说：“我们不会奢望能击败他们（冯彦哲／黄东萍），毕竟他们是世界排名第二的组合，但我们会尽力给他们制造威胁。”

冯彦哲／黄东萍在第一场小组赛以21比11、21比14击败邱恺翔／珍妮·盖，而在交手纪录上，许永凯／陈薇涵此前两次与他们交手都败下阵来。