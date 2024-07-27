【奥运会】不敌世界第三选手 我国重剑女将可丽雅连续两届止步32强

我国击剑女将可丽雅在巴黎时间星期六（7月27日）下午举行的巴黎奥运会女子重剑32强赛中，10比15不敌来自意大利的2023年世锦赛女子重剑亚军阿尔贝塔·圣图乔（Alberta Santuccio），连续两届奥运会止步32强。

虽说可丽雅连续两届奥运会都是通过最后的区域资格赛，好不容易才搭上通往奥运会的末班车，但有别于三年前在疫情期间的慌乱备战，她认为这次准备得更充分，因此止步32强，难免有些遗憾。

自认比起三年前成长不少

可丽雅曾告诉《联合早报》记者，三年前能站上东京奥运会的舞台，其实是个意外惊喜。她坦言，当时还懵懵懂懂的，赛后也不知道自己输在哪里，但现在的她已显然变得更成熟，自我意识更强，也清楚知道她在做什么。

在这场32强赛中，两人一开始算是并驾齐驱，但世界排名第三的阿尔贝塔之后渐渐拉开差距至9比5。可丽雅没有因此退缩，之后她连追三分至8比10，但阿尔贝塔始终技高一筹，可丽雅最终10比15遗憾出局。

可丽雅赛后坦言，虽然她对于失利感到失望，但她自认已倾尽全力，如果再来一次也应该不会有什么改变。

不过，上午在64强赛中淘汰世界排名较高（第46位）的秘鲁选手玛丽亚·路易莎·多伊格（Maria Luisa Doig Calderon），应该能让世界排名第75的可丽雅感到一些安慰。

教练许立杰（右）在局间给予可丽雅指导。（谢智扬摄）

许立杰安慰爱徒：表现很棒 无须遗憾

可丽雅的教练许立杰赛后透露，可丽雅此前从未击败玛丽亚，所以这次能以15比14淘汰对手，勇闯32强，令他非常满意。

他再次强调，可丽雅在32强赛不敌的意大利女将世界排名第三、赢过不少世界杯，也是本届奥运会的夺牌热门之一，所以可丽雅能有这样的表现，已无须有任何遗憾。