【奥运会】乔天王与阿尔卡拉斯晋级网球男单次圈

（巴黎综合电）塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）星期六（7月27日）的奥运会网球男单首战中仅丢一局，轻取澳大利亚老将埃布登（Ebden），为下一轮和老对手纳达尔（Nadal）的惊天对决铺平了道路。

已经收获破纪录24个大满贯赛冠军，但还在争取生涯首枚奥运金牌的乔科维奇，仅用53分钟就以6比0、6比1击败了36岁的埃布登。

如果目前遭受大腿伤患困扰的纳达尔在星期天（28日）战胜匈牙利选手福索维奇（Fucsovics），他将第60次与乔科维奇交手。

被列为头号种子的乔科维奇奥运生涯仅在2008年北京奥运会上收获一枚铜牌，他在与纳达尔的交手纪录中以30胜29负略微领先。

西班牙新星阿尔卡拉斯两盘轻取黎巴嫩选手哈比卜。（法新社）

纳达尔的同胞新星阿尔卡拉斯（Alcaraz）也在自己的奥运会首秀中，轻松击败黎巴嫩选手哈比卜（Habib）。

这名西班牙选手目前世界排名第三，刚在上个月在罗兰·加洛斯赢得了法网冠军，他以6比3、6比1轻松战胜了排名第275位的对手。

21岁的阿尔卡拉斯来到巴黎前刚刚成功卫冕了温网冠军，他将在下一轮比赛中对阵英国选手诺里（Norrie）或荷兰选手格里科斯普（Griekspoor），争夺16强席位。

世界第一女单伊加晋级次轮

女单方面，同样在上个月夺得自己第四座法网冠军的波兰世界第一女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），首战以6比2、7比5战胜33岁的罗马尼亚老将伊琳娜—卡梅利亚·贝古（Irina-Camelia Begu）。她将在32强赛中对阵法国的戴安娜·帕里（Diane Parry）和阿根廷的娜迪亚·波多偌斯卡（Nadia Podoroska）之间的胜者。

伊加在战胜罗马尼亚老将伊琳娜之后，为球迷签名留念。（路透社）

伊加在赛后受访时说：“我很高兴能顺利过关，因为首轮比赛从来都不容易，尤其是在奥运会上。气氛有点不同，我也有点紧张。”